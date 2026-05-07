Carlos Queiroz se va de la dirección técnica de Ghana, tras referirse a la derrota contra Colombia

El pasado viernes 3 de julio, la Selección Colombia clasificó a los octavos de final en La Copa Mundial 2026, tras ganarle a Ghana con el único gol que marcó Jhon Arias en el minuto 14 del primer tiempo.

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De hecho, Lucho Díaz marcó un gol que fue anulado y no es la primera vez que pasó en esta copa del mundo; Sin embargo, el resultado fue positivo para la tricolor, quienes se están llevando las miradas de los expertos en el fútbol.

Precisamente, ya han sido varios exdirectores técnicos y exfutbolistas de las grandes ligas, quienes están apostando porque Colombia pueda llegar mucho más lejos en la Copa Mundial 2026.

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Tras referirse a la Selección Colombia, Queiroz anuncia su retiro de la dirección técnica de Ghana; no sin antes dedicar unn mensaje de agradecimiento.

¿Por qué Carlos Queiroz ya no está con Ghana?

En horas de la tarde de este domingo, se conoció la noticia de que Carlos Queiroz se despide del equipo de Ghana tras ser eliminado de la Copa Mundial FIFA 2026 tras su derrota contra Colombia.

"Abandono esta aventura con orgullo por lo que hemos conseguido, pero también con la sana insatisfacción de los que siempre queremos más", escribió en su comunicado a través de Instagram.

Por ahora no se sabe detalles de la decisión, pues cuando se supo que sería el director de Ghana, no se conoció hasta cuándo iba su contrato.

¿Qué dijo Carlos Queiroz sobre Colombia tras vencer a Ghana y clasificar a cuartos de final?

Hasta el momento, Carlos Queiroz, quien ya había trabajado con los colombianos, reafirmó la visión que tiene sus colegas sobre la Selección, pues sus resultados están convenciendo de que es un equipo muy fuerte y que no es rival pequeño para los otros países.

Es importante hacer mención de que el portugué fue el director técnico de Colombia durante el 2019 y 2020, por lo que se volvió a reencontrar con los jugadores cafeteros en el Mundial 2026.

La reveladora predicción de Carlos Queiroz sobre Colombia. (AFP/ Odd ANDERSEN)

Precisamente, hasta hoy 5 de julio, fue el técnico de Ghana, el país que venció la tricolor para poder llegar a cuartos de final en la copa del mundo.

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Luego de su derrota contra Colombia, Carlos se pronunció sobre este maravilloso equipo y al igual que Rio Ferdinand y Zinedine Zidan e, dijo que la tricolor tiene todo para llegar a ganar el Mundial 2026.