La Selección Colombia ya está en Canadá: así fue la llegada del equipo de Néstor Lorenzo

En medio de la emoción por el excelente desempeño de la Selección Colombia en la Copa Mundial 2026, recientemente se conoció que el equipo ya se encuentra en territorio canadiense, puntualmente en Vancouver, ciudad en la que se llevará a cabo el próximo partido luego de su clasificación a los octavos de final.

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¿Dónde será el próximo partido de la Selección Colombia contra Suiza?

De acuerdo con videos publicados por la hinchada a través de redes sociales, se puede observar el momento en el que los jugadores de la amada 'Tricolor' descienden del vehículo para posteriormente dirigirse al lugar en el que permanecerán los próximos días mientras se cumple con el compromiso contra Suiza.

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Según se conoció, tan pronto arribó en esta ciudad, el plantel dio inicio al cronograma que tiene establecido todo el cuerpo técnico, el cual está enfocado en mantenerse tranquilos, recuperarse físicamente y, sobretodo, prepararse tácticamente para lo que será el encuentro que se llevará a cabo el próximo martes 07 de julio.

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Como era de esperarse, el equipo dirigido por Nestor Lorenzo, llegó a Vancouver en medio de un ambiente lleno de mucha expectativa, especialmente por los colombianos que residen en este lugar y esperan poder acompañar a los jugadores en el próximo partido, pues se trata de uno de lo más importantes del torneo mundial.

¿Cómo fue recibida la Selección Colombia en Vancouver, ciudad en la que se cumplirá su compromiso con Suiza?

Como era de esperarse, la reciente publicación del video generó emoción entre los hinchas e internautas, quienes de inmediato enviaron amorosos mensajes expresando por supuesto todo su apoyo a este grupo de hombres que mantienen a muchos con la ilusión de seguir avanzando el campeonato.

Jugadores de la Selección Colombia ya están en Vancouver Canadá. (AFP/ Carl Recine)

"Arriba mi selección", "Lucho brillarás como nunca ante Suiza", "Colombia Campeón del mundo 2026", "A conseguir esos tres puntos", "A apretar el martes", "Muchas bendiciones mi Selección", son algunos de los comentarios que se pueden leer en el reciente post de la cuenta de Deportes RCN.

Por ahora, el equipo dirigido por por Néstor Lorenzo, llega a suelo canadiense con la ilusión de poder quedarse con la victoria contra Suiza, pues de ser así, asegurarán su pase directo a los cuartos finales, y con ello, la posibilidad de estar mucho más cerca de la tan anhelada final de la Copa del Mundo.