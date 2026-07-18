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Piqué lanzó inesperada confesión sobre Messi antes de la final del Mundial 2026, ¿qué dijo?

El exfutbolista Gerard Piqué habló sin filtros sobre Messi, Argentina y España previo a la gran final del Mundial 2026.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Piqué sorprendió con declaraciones sobre Messi
Piqué sorprendió con sus declaraciones sobre Messi. (AFP: Josep LAGO y AFP: Thomas COEX )

El exfutbolista Gerard Piqué se ha hecho viral en las últimas horas luego de unas declaraciones suyas sobre Messi, Argentina y España previo a la final del Mundial 2026.

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¿Qué dijo Gerard Piqué sobre Messi previo a la final del Mundial 2026?

La final del Mundial 2026 entre España y Argentina ya empezó a jugarse fuera de la cancha. En la antesala del partido más importante del torneo, Gerard Piqué sorprendió con unas declaraciones sobre Lionel Messi que rápidamente llamó la atención de los aficionados.

Durante sus declaraciones, el campeón del mundo con España en 2010 aseguró que ver a Messi conquistar otro título mundial sería una historia inolvidable.

"Si lo gana Leo creo que es una historia increíble, ganarlo dos veces seguidas y quizás cuando la gente menos lo esperaba. Leo ya tiene una edad, creo que sería cerrar el círculo."

Pero esa no fue la única frase que dejó el exdefensor del Barcelona. Piqué fue aún más contundente al referirse al impacto del argentino dentro del campo.

"Leo es el mejor jugador de la historia. Es un jugador que da igual si le pones uno o tres jugadores, siempre va a buscar la manera de desequilibrar."

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¿Piqué apoya a Messi o a España en la final del Mundial 2026?

Piqué fue sincero al asegurar que no le molestaría que Messi consiga su segundo título mundial, pero también aseguró que su corazón está con España.

Asimismo, analizó el juego de la selección española y aseguró que la clave no solo era marcar a Messi con varios jugadores, sino seguir haciendo lo que los ha llevado hasta la gran final.

España tendrá que hacer su juego y ser fiel a lo que la ha llevado hasta aquí. Si Leo no está tan cerca del área quizá España tiene más ventaja.

El español también aseguró que, una de las cosas más lindas que le pasó en su carrera fue haber ganado la Copa del Mundo en 2010.

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Piqué también habló sobre Lamine Yamal previo a la final del Mundial 2026, ¿qué dijo?

Piqué aprovechó la ocasión para destacar el presente de Lamine Yamal, una de las grandes figuras de España durante el Mundial 2026.

Recordó que solo 23 futbolistas han logrado ser campeones del mundo con la selección española y pidió calma con el joven talento.

"Tiene que vivir el día a día. Es muy joven, pero ha vivido una primera etapa adaptándose a muchas situaciones, por lo que ha madurado más de lo que otros chicos de su edad podrían afrontar. Es un talento único."

Gerard Piqué fue sincero sobre Messi. (AFP)
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