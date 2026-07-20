Shakira dedicó emotivo mensaje a Lionel Messi tras la derrota de Argentina en el Mundial 2026

La cantante colombiana Shakira se pronunció tras la derrota de Argentina en la final del Mundial de fútbol 2026 y le dedicó un emotivo mensaje a Lionel Messi. La barranquillera destacó el esfuerzo de la selección durante el torneo y envió unas palabras de apoyo al capitán argentino, publicación que sin duda alguna no pasó desapercibida entre sus seguidores.

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¿Cuál fue el mensaje que Shakira dedicó a Lionel Messi tras derrota en el Mundial de fútbol 2026?

Tras la derrota de Argentina frente a España en la final del Mundial de fútbol 2026, Shakira no pasó por alto el momento y dedicó unas palabras a la selección y a Lionel Messi por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores.

Así fue la reacción de Messi tras perder la final del Mundial. (AFP/ Odd ANDERSEN)

Lejos de centrarse en el resultado, la cantante barranquillera resaltó el camino que recorrió el equipo durante el torneo, expresó el orgullo que siente por su desempeño y volvió a mostrar la admiración que tiene por el futbolista, a quien llamó "el más grande". Además, aseguró que la 'Albiceleste' representó muy bien a los latinoamericanos en la competencia.

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"¡A mi gente de Argentina! Estoy muy orgullosa de ustedes, de @leomessi, el más grande, y agradecida por habernos representado tan bien a todos los latinos en el Mundial 2026. ¡Siempre en mi corazón!"

Vale la pena destacar que no es la primera vez que Shakira se pronuncia sobre un resultado del Mundial de fútbol 2026. Antes de este mensaje, la cantante ya había reaccionado al triunfo de Argentina sobre Inglaterra en las semifinales, cuando también dedicó unas palabras de apoyo a Lionel Messi y celebró el paso de la 'Albiceleste' a la final del torneo.

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¿Cuál fue el marcador con el que Argentina perdió el título del Mundial de fútbol 2026?

La final del Mundial de fútbol 2026 se llevó a cabo el pasado domingo 19 de julio en el MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos, en donde Argentina y España se enfrentaron por la copa del mundo.

Tras 90 minutos reglamentarios en donde ninguno de los dos logró anotar un gol, se decidió recurrir a los 30 de tiempo extra en donde España logró anotar el gol que los llevó a ganar el anhelado título.