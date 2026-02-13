Francisca Estévez cambió de look y así luce actualmente: "con cabello muy corto"

Francisca Estévez, actriz y exparticipante de MasterChef Celebrity, sorprendió a sus fans al mostrar el nuevo look con el que cuenta. Su cambio llamó la atención de sus fans en cuestión de minutos.

¿Quién es Francisca Estevéz?

Francisca Estévez, también conocida como "Kika" Estévez, es una destacada actriz de cine y televisión colombiana, nacida en Bogotá. Es hija de la reconocida actriz Bibiana Navas, lo que la llevó a estar vinculada al mundo del espectáculo desde muy temprana edad.

Francisca Estevéz, reconocida actriz colombiana / (Foto del Canal RCN)

Se ha consolidado como una de las figuras jóvenes más importantes de la actuación en Colombia gracias a sus papeles en producciones nacionales e internacionales.

¿En qué producciones salió Francisca Estévez?

En redes aplauden que la actriz ha construido una carrera muy sólida en poco tiempo, moviéndose con facilidad entre la televisión colombiana, las plataformas de streaming y el cine de Hollywood.

Francisca Estévez salió en MasterChef Celebrity 2023 / (Foto del Canal RCN)

Francisca es recordada por participar en series como:

La primera vez (2023 - 2025): Interpreta a Eva Samper.

Interpreta a Eva Samper. La nieta elegida (2021): Su primer gran protagónico en televisión abierta (RCN) como Luisa Mayorga.

Su primer gran protagónico en televisión abierta (RCN) como Luisa Mayorga. MasterChef Celebrity Colombia (2023): Participó mostrando una faceta más personal y carismática frente a las cámaras.

¿Cómo luce Francisca Estévez?

El 11 de febrero del 2026, Estévez sorprendió en redes al aparecer con un cambio de look que generó todo tipo de comentarios entre sus fans de Instagram.

Mediante un video, la actriz reveló que ahora tiene su cabello hasta los hombros y cuenta con "capúl". El corte fue halagado por varios internautas que destacaron lo benéfico que resultó el cambio.