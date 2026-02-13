Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Francisca Estévez cambió de look y así luce actualmente: "con cabello muy corto"

Francisca Estévez sorprendió en redes al aparecer con el cabello hasta los hombros. El look generó todo tipo de reacciones.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Francisca Estévez cambió de look
Francisca Estévez se cortó el cabello / (Foto de Canal RCN)

Francisca Estévez, actriz y exparticipante de MasterChef Celebrity, sorprendió a sus fans al mostrar el nuevo look con el que cuenta. Su cambio llamó la atención de sus fans en cuestión de minutos.

Artículos relacionados

¿Quién es Francisca Estevéz?

Francisca Estévez, también conocida como "Kika" Estévez, es una destacada actriz de cine y televisión colombiana, nacida en Bogotá. Es hija de la reconocida actriz Bibiana Navas, lo que la llevó a estar vinculada al mundo del espectáculo desde muy temprana edad.

¿Quién es Francisca Estevéz?
Francisca Estevéz, reconocida actriz colombiana / (Foto del Canal RCN)

Se ha consolidado como una de las figuras jóvenes más importantes de la actuación en Colombia gracias a sus papeles en producciones nacionales e internacionales.

Artículos relacionados

¿En qué producciones salió Francisca Estévez?

En redes aplauden que la actriz ha construido una carrera muy sólida en poco tiempo, moviéndose con facilidad entre la televisión colombiana, las plataformas de streaming y el cine de Hollywood.

¿En qué producciones salió Francisca Estévez?
Francisca Estévez salió en MasterChef Celebrity 2023 / (Foto del Canal RCN)

Francisca es recordada por participar en series como:

  • La primera vez (2023 - 2025): Interpreta a Eva Samper.
  • La nieta elegida (2021): Su primer gran protagónico en televisión abierta (RCN) como Luisa Mayorga.
  • MasterChef Celebrity Colombia (2023): Participó mostrando una faceta más personal y carismática frente a las cámaras.

Artículos relacionados

¿Cómo luce Francisca Estévez?

El 11 de febrero del 2026, Estévez sorprendió en redes al aparecer con un cambio de look que generó todo tipo de comentarios entre sus fans de Instagram.

Mediante un video, la actriz reveló que ahora tiene su cabello hasta los hombros y cuenta con "capúl". El corte fue halagado por varios internautas que destacaron lo benéfico que resultó el cambio.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Miguel Pajón compartió un video en el que se aprecian claramente los movimientos de su bebé en el vientre. Mariana Pajón

Miguel Pajón emocionó en redes con un nuevo video de su bebé en el vientre

Miguel Pajón compartió un video donde se ven las pataditas de su bebé y enterneció a sus seguidores.

Confirman el futuro de los músicos de Yeison Jiménez y hay reacciones Yeison Jiménez

Revelan oficialmente qué pasará con los músicos de Yeison Jiménez, tras su muerte

Tras un mes de la muerte de Yeison Jiménez, revelan oficialmente qué pasará con los músicos que lo acompañaron en su carrera.

Jenny López vivió inolvidable despedida de soltera previo a su boda con Jhonny Rivera Jhonny Rivera

Así fue la despedida de soltera de Jenny López, prometida de Jhonny Rivera

A pocos días de su boda, Jenny López despidió su soltería en medio de una llamativa celebración junto a varias amigas.

Lo más superlike

Influencer fallece tras comer alimento venenoso en video Viral

Influencer gastronómica muere tras consumir animal venenoso en video

La influencer gastronómica falleció días después de ingerir un animal altamente tóxico durante una grabación.

Alejandro Estrada y Yuli Ruiz en La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Alejandro Estrada y Yuli Ruiz se besaron y ganaron una cena romántica por el público

Maluma y Yeison Jimenez Yeison Jiménez

Maluma puso a llorar a todos tras estrenar videoclip con Yeison Jiménez; reveló cómo fue su encuentro

Ángela Aguilar compartió un tierno momento con Nodal mientras esperan su boda religiosa. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar comparte romántico momento con Christian Nodal antes de su boda

No retocar tus extensiones a tiempo puede traer graves consecuencias, dice especialista Salud y Belleza

Experto revela las graves consecuencias de no retocar a tiempo las extensiones