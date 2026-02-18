Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Hermana de Yeison Jiménez compartió desgarrador mensaje sobre la muerte

Lina Jiménez, hermana de Yeison Jiménez, compartió un desgarrador sobre la muerte tras un mes del fallecimiento del cantante.

El mensaje más triste: hermana de Yeison Jiménez habla de la muerte
El mensaje más triste: hermana de Yeison Jiménez habla de la muerte. (Foto Canal RCN | Freepik).

El pasado 10 de febrero se cumplió un mes del fallecimiento del reconocido cantante Yeison Jiménez, y desde entonces sus familia y hermanos han expresado su dolor por medio de las redes sociales. Lina Jiménez, hermana del artista, reapareció con un desgarrador mensaje que reflexiona sobre la pérdida de un ser querido.

¿Qué dice el mensaje que Lina, hermana de Yeison Jiménez, compartió sobre la muerte?

Durante la tarde de este miércoles 18 de noviembre Lina Jiménez reapareció en sus redes sociales con un mensaje que hacía alusión al cambio que tienen las personas tras perder a un ser querido.

Yeison Jiménez falleció el 10 de enero en un accidente aéreo.
Yeison Jiménez falleció el 10 de enero en un accidente aéreo. (Foto Canal RCN)

La hermana de Yeison Jiménez reposteó esta reflexión que un creador de contenido realizó frente a este tema que solo quienes lo han vivido en carne propia pueden entender, pues aunque todo ser humano es consciente de lo frágil que es la vida no lo entiende completamente hasta que pierde a alguien cercano que ha amado con todo su corazón.

En el mensaje que Lina Jiménez reposteó se habla de cómo cambia la percepción de las personas una vez un ser querido ya no está más, abriendo un panorama más real de lo verdaderamente importante en la vida: ya no pensar en el qué dirán, no aguantar actitudes o comportamiento de terceros que no aportan, y demás superficialidades de la vida.

"La muerte no te cambia, te despierta", cierra diciendo el creador de contenido, y con lo que Lina se habría sentido completamente identificada.

¿Qué se sabe de la muerte de Yeison Jiménez?

Yeison Jiménez falleció el pasado 10 de enero del 2026 en un accidente aéreo junto a cinco personas más. El artista abordó su avioneta con matrícula N325FA junto a cuatro miembros de su equipo y el piloto y tras pocos minutos de iniciar su vuelo la aeronave terminó colisionando contra una vereda en Boyacá.

Según un informe brindado por la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes Aéreos, DIACC, la avioneta del artista se encontraba al día en el cumplimiento de los requisitos técnicos, por lo que podía volar con total normalidad, pero, al parecer, un mal calculo hizo que esta terminara impactando en tierra firme.

Yeison Jiménez murió en un accidente aéreo
Yeison Jiménez murió en un accidente aéreo. (Foto del Canal RCN)
