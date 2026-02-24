Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Emiro Navarro lanzó comentario tras el ingreso de Melissa Gate a La casa de los famosos, esto dijo

Emiro Navarro no se guardó nada y, fiel a su estilo, reaccionó a la entrada triunfal de Melissa Gate a La casa de los famosos Colombia.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Melissa Gate y Emiro Navarro en La casa de los famosos Colombia.
Esto dijo Emiro Navarro sobre el ingreso de Melissa Gate a La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

Tal y como se anunció días atrás, Melissa Gate ingresó a la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una entrada muy a estilo que, como era de esperarse, paralizó las redes sociales y desató miles de reacciones entre los internautas

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Emiro Navarro a la entrada triunfal de Melissa Gate a La casa de los famosos Colombia?

Una de las personalidades que no se guardó nada respecto a este icónico momento en lo que va de esta tercera temporada, fue Emiro Navarro, quien, como muchos, se mostró emocionado de ser testigo de este momento en el que la casa recibió nuevamente a la exparticipante.

Artículos relacionados

"La amo", escribió el creador de contenido en los comentarios de la reciente publicación del Canal RCN en su cuenta de Instagram, en donde hizo una recopilación de cómo vivieron los participantes su entrada y, por su puesto, uno de los momentos que más generó tensión: su enfrentamiento contra Valentino Lázaro.

Artículos relacionados

Y es que, en medio de las duras palabras que lanzó mientras Valentino permanecía 'Congelado', Melissa no dudó en asegurar que, esto lo hizo en nombre de La Toxi Costeña y Emiro, a quienes en su momento también criticó por su participación en el programa en la temporada anterior.

Melissa Gate y Emiro Navarro en La casa de los famosos Colombia.
Así reaccionó Emiro Navarro al ingreso de Melissa Gate a La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

¿Cuánto tiempo estará Melissa en La casa de los famosos Colombia?

Respecto a cuánto tiempo estará la finalista de la segunda temporada del reality del Canal RCN, se confirmó que, permanecerá en la que fue su casa el año anterior durante una semana, lo cual ha alimentado aún más la expectativa sobre lo que pasará a lo largo de estos días, pues, seguramente pondrá a temblar la convivencia.

Además de Navarro, Camilo Trujillo, también exparticipante, se mostró emocionado por el ingreso de Gate al juego, "A si es Meli con toda contra ya sabemos", señaló.

Melissa Gate y Emiro Navarro en La casa de los famosos Colombia.
La reacción de Emiro Navarro tras la entrada Melissa Gate a La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

En cuanto a los internautas y seguidores de la polémica creadora de contenido, quien se ha autodenominado como la reina de la casa, inundaron el post con mensajes de apoyo y aprobación por cómo llegó a carear a Lázaro.

"Me encanta, la reina llego", "Devoraste como siempre reina", "Arrastr0 a Valentino como le dio la gana, me gustó", " Melissa en unos minutos hizo más que todos ellos en más de 40 días", son algunos de lo comentarios que se pueden leer en el post.

Por ahora, fanáticos del formato esperan poder conocer con detalle qué pasará de aquí en adelante y de qué manera la presencia de Melissa revolucionará la casa.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Jhonny Rivera en el programa Yo José Gabriel. Jhonny Rivera

Jhonny Rivera reapareció triste tras su matrimonio con Jenny López: esto salió mal

El cantante Jhonny Rivera se mostró afectado y contó detalles de la situación que vivió en la noche de su boda.

Yeferson Cossio imitando a Jhonny Rivera Yeferson Cossio

Yeferson Cossio desata risas al imitar a Jhonny Rivera en plena boda: “a Jenny le pide permiso”

Yeferson Cossio imitó a Jhonny Rivera en su boda y el video se volvió viral en redes sociales.

Jhonny Rivera en los Premios Nuestra Tierra. Jhonny Rivera

Expareja de Jhonny Rivera hizo inesperado comentario sobre Jenny López en reciente publicación

Luz Mery Galeano, expareja de Jhonny Rivera y madre de Andy Rivera, no se guardó nada tras el matrimonio de la pareja de artistas.

Lo más superlike

Eidevin divide opiniones tras inesperados gestos con Karola Alcendra: ¿nacerá un nuevo romance? La casa de los famosos

Eidevin divide opiniones tras inesperados gestos con Karola Alcendra: ¿nacerá un nuevo romance?

Eidevin López divide opiniones tras especiales gestos que ha tenido con Karola en La casa de los famosos Colombia.

Jhonny Rivera rompió el silencio tras ausencia de Jessi Uribe y Luis Alfonso en su boda: esto dijo Jhonny Rivera

Jhonny Rivera rompió el silencio tras ausencia de Jessi Uribe y Luis Alfonso en su boda: esto dijo

¡Duelo en la televisión! Murió famoso actor en graves condiciones: ¿cómo se confirmó? Talento internacional

¡Duelo en la televisión! Murió famoso actor en graves condiciones: ¿cómo se confirmó?

Nicolás Arrieta confesó que no ve bien sin gafas: ¿por qué es importante utilizarlas actualmente? La casa de los famosos

Nicolás Arrieta confesó que no ve bien sin gafas: ¿por qué es importante utilizarlas actualmente?

Falleció reconocido periodista: la televisión está de luto tras inesperada pérdida: ¿quién fue? Talento internacional

Falleció reconocido periodista: la televisión está de luto tras inesperada pérdida: ¿quién fue?