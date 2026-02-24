Emiro Navarro lanzó comentario tras el ingreso de Melissa Gate a La casa de los famosos, esto dijo

Tal y como se anunció días atrás, Melissa Gate ingresó a la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una entrada muy a estilo que, como era de esperarse, paralizó las redes sociales y desató miles de reacciones entre los internautas

¿Cómo reaccionó Emiro Navarro a la entrada triunfal de Melissa Gate a La casa de los famosos Colombia?

Una de las personalidades que no se guardó nada respecto a este icónico momento en lo que va de esta tercera temporada, fue Emiro Navarro, quien, como muchos, se mostró emocionado de ser testigo de este momento en el que la casa recibió nuevamente a la exparticipante.

"La amo", escribió el creador de contenido en los comentarios de la reciente publicación del Canal RCN en su cuenta de Instagram, en donde hizo una recopilación de cómo vivieron los participantes su entrada y, por su puesto, uno de los momentos que más generó tensión: su enfrentamiento contra Valentino Lázaro.

Y es que, en medio de las duras palabras que lanzó mientras Valentino permanecía 'Congelado', Melissa no dudó en asegurar que, esto lo hizo en nombre de La Toxi Costeña y Emiro, a quienes en su momento también criticó por su participación en el programa en la temporada anterior.

Así reaccionó Emiro Navarro al ingreso de Melissa Gate a La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

¿Cuánto tiempo estará Melissa en La casa de los famosos Colombia?

Respecto a cuánto tiempo estará la finalista de la segunda temporada del reality del Canal RCN, se confirmó que, permanecerá en la que fue su casa el año anterior durante una semana, lo cual ha alimentado aún más la expectativa sobre lo que pasará a lo largo de estos días, pues, seguramente pondrá a temblar la convivencia.

Además de Navarro, Camilo Trujillo, también exparticipante, se mostró emocionado por el ingreso de Gate al juego, "A si es Meli con toda contra ya sabemos", señaló.

En cuanto a los internautas y seguidores de la polémica creadora de contenido, quien se ha autodenominado como la reina de la casa, inundaron el post con mensajes de apoyo y aprobación por cómo llegó a carear a Lázaro.

"Me encanta, la reina llego", "Devoraste como siempre reina", "Arrastr0 a Valentino como le dio la gana, me gustó", " Melissa en unos minutos hizo más que todos ellos en más de 40 días", son algunos de lo comentarios que se pueden leer en el post.

Por ahora, fanáticos del formato esperan poder conocer con detalle qué pasará de aquí en adelante y de qué manera la presencia de Melissa revolucionará la casa.