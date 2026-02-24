Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Expareja de Jhonny Rivera hizo inesperado comentario sobre Jenny López en reciente publicación

Luz Mery Galeano, expareja de Jhonny Rivera y madre de Andy Rivera, no se guardó nada tras el matrimonio de la pareja de artistas.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Jhonny Rivera en los Premios Nuestra Tierra.
Expareja de Jhonny Rivera lanzó comentario a Jenny López. Foto | Canal RCN.

El matrimonio de Jhonny Rivera junto a Jenny López, sigue apoderándose de la conversación en redes sociales, pues tal y como se tenía previsto, la llegada al altar de ambos artistas captó la atención de los internautas quienes no se perdieron ni un solo detalle de la celebración.

¿Qué dijo la expareja de Jhonny Rivera tras su matrimonio con Jenny López?

En medio del interés que este tema ha provocado entre los seguidores de los cantantes, recientemente huno un detalle que no pasó desapercibido y fue precisamente la reacción de Luz Mery Galeano, expareja de Jhonny, a una de las recientes publicaciones que Jenny hizo en su cuenta oficial de Instagram.

Allí, la mujer no dudó en comentar el post dejando ver su opinión respecto a la ahora esposa del cantante, la joven que logró conquistar su corazón y con quien dijo 'Sí' para toda la vida.

"Hermosísima", escribió Galeano junto a un emoji con el que mostró su completa aprobación hacia la nueva compañera de vida de Rivera.

¿Quién es la exesposa de Jhonny Rivera?

La expareja de Jhonny Rivera es Luz Mery Galeano, con quien estuvo en una relación sentimental por varios años y con quien tiene un hijo, el también cantante Andy Rivera.

Ella fue su pareja principal antes de que él iniciara su actual relación con Jenny López, con quien a pesar de su separación mantiene una relación cordial y respetuosa, pues incluso la mujer fue parte de la lista de invitados a este gran festejo que se llevó a cabo el pasado 22 de febrero.

La boda que se convirtió en uno de los temas más comentados el fin de semana, tuvo lugar en el municipio de Arabia, Pereira, y contó con la presencia de varias figuras del entretenimiento y por su puesto, de los familiares y amigos de la pareja.

Jhonny Rivera en el programa Yo José Gabriel.
Luz Mery Galeano envió comentario a Jenny López. Foto | Canal RCN.

Luego de dar este paso tan importante en sus vidas, tanto Jhonny como Jenny, se han mostrado conmovidos y emocionados de poder sellar su amor para siempre en una ceremonia católica que reunió a sus seres queridos y convoco a las calles a decenas de seguidores que celebraron esta unión.

