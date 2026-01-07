Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Sara Uribe y Manuela Gómez se despacharon sin filtro con sus "haters", ¿qué dijeron?

En una reciente entrevista, Sara Uribe y Manuela Gómez dieron de qué hablar tras sincerarse frente a las cámaras sobre las críticas.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Manuela Gómez y Sara Uribe posando a la cámara.
Manuela y Sara le respondieron a sus haters. Foto | Canal RCN.

Dos reconocidas mujeres van a estar en La casa de los famosos Colombia 2026: Manuela Gómez y Sara Uribe. La dupla de influenciadoras y empresarias regresan a las pantallas televisivas, anuncio que, como era de esperarse, causó furor en rede ssociales.

¿Cómo respondieron Sara Uribe y Manuela Gómez a las críticas?

Cada una, con su característica forma de ser, espera conquistar el público de la tercera temporada de la producción de convivencia. Sin embargo, tampoco es un secreto que hay quienes no las toleran, así que se despacharon contras sus detractores días antes de que arranque la competencia como tal.

En un contenido de RCN Radio, Manuela Gómez y Sara Uribe dejaron saber el mensaje que le tienen a quienes las tachan constantemente; ambas lo hicieron con contundencia.

"Lamento no haberlos enamorado con mi forma de ser y con todo lo que he hecho, sin embargo ustedes me siguen mirando, me siguen atacando, eso les pasa a mi ex, pero bueno, amor para todo el mundo, super bacano", expresó Sara dejando clara su posición frente a esto.

Además, no perdió la oportunidad para asegurar que, ella mientras tanto, ella continúa construyendo su futuro, dejando claro que esperar que sus detractores también lo hagan, además de mencionar que está trabajando por ser una mejor persona.

¿Cuál fue la respuesta de Manuela Gómez frente a las críticas?

Por su parte, González, invitó a sus "haters" para que no se pierdan la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, pues, en sus palabras, esta temporada la van a sacar del estadio, y hasta aseguró que, muy posiblemente muchos terminen "amándola".

Manuela Gómez posando a la cámara.
Así respondieron Sara y Manuela a sus haters. Foto | Canal RCN.

La revelación de Sara Uribe y Manuela Gómez como habitantes de la casa en su edición 2026, sigue dando de qué hablar, y no es para menos, pues recordemos que ambas tuvieron la posibilidad de conocerse en un anterior reality, por lo que su regreso a las pantallas mantienen expectantes a quienes han crecido viéndolas en televisión nacional.

Sara Uribe posando a la cámara.
La respuesta de Sara Uribe y Manuela Gómez tras su participación en La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

Por ahora, las miradas y la atención está puesta en lo que está a punto de empezar, pues recordemos que las puertas de La casa de los famosos Colombia se abrirán el próximo lunes 12 de enero alas 8:00 p.m.

