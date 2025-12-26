Altafulla desmiente rumores de reconciliación con su ex con supuesta indirecta a Karina

Andrés Altafulla volvió a ser tema de conversación en redes sociales, esta vez no por una supuesta reconciliación con su exnovia Rochy, sino por un mensaje que muchos interpretaron como un desmentido a esos rumores.

Artículos relacionados Juan Ricardo Lozano ¡Comediante Alerta abandonó Colombia! Reveló el drástico motivo que lo obligó a irse

El cantante compartió un video en TikTok el pasado 25 de diciembre, donde, a través de una canción y un mensaje directo, dejó entrever que su ruptura con Karina García sigue siendo reciente y emocionalmente vigente.

¿Qué video publicó Altafulla en TikTok?

El 25 de diciembre, Altafulla compartió un video en TikTok promocionando su nueva canción.

En el clip se escucha la frase: “Los caminos de la vida hicieron que te soltara, hicieron que te olvidara, pero yo no lo quería. Si Dios hizo al mundo en siete días, yo no te olvido ni en siete vidas”, una letra que muchos usuarios interpretaron como una referencia directa a su ruptura sentimental.

El video estuvo acompañado del caption: “Llegó Navidad y yo sin ti.. 🥷🏼❤️‍🩹🪽”.

La publicación llegó justo después de que circularan videos que sugerían un supuesto regreso con Rochy. Para muchos internautas, el tono nostálgico de la canción y el mensaje de Navidad contradicen la idea de una reconciliación, ya que evidencian que el cantante atraviesa un proceso de duelo emocional.

Aunque Altafulla no mencionó nombres, gran parte de los comentarios apuntaron a Karina García. La coincidencia entre la fecha de la ruptura confirmada por la influencer y el mensaje publicado por el cantante llevó a que los usuarios asociaran la letra con su relación más reciente, descartando así un regreso con su expareja anterior.

Usuarios creen que el video de Altafulla es una indirecta a Karina García. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados Talento internacional Luto en el periodismo: murió reconocida reportera deportiva y su esposo; su hijo de 3 años sobrevivió

¿Por qué surgieron rumores de una reconciliación de Altafulla y su expareja Rochy?

En los últimos días, varios videos difundidos en redes sociales despertaron rumores sobre un posible acercamiento entre el cantante barranquillero y su exnovia Rochy.

Las imágenes, que rápidamente se viralizaron, muestran a Altafulla compartiendo distintos momentos con Rochy, lo que llevó a usuarios y seguidores a especular sobre una eventual reconciliación entre ambos.

Los clips que alimentaron los rumores fueron publicados en diferentes plataformas y recopilados por internautas. En ellos se observa a Altafulla en compañía de Rochy, en un ambiente relajado y cercano, lo que para muchos sería una señal de que el vínculo entre ambos podría ir más allá de una simple amistad.

Antes de su romance con Karina García, Altafulla sostuvo una relación sentimental con Rochy. Tras la ruptura, ambos decidieron mantener una amistad cercana, algo que llamó la atención del público cuando Rochy seguía presente en la vida del cantante durante su relación posterior.

Esta cercanía generó cuestionamientos entre los seguidores, quienes se preguntaban si el vínculo entre ambos estaba completamente cerrado o si aún existían sentimientos no resueltos.

¿Cómo reaccionaron los usuarios ante los rumores de reconciliación?

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Algunos usuarios aseguraron que Rochy sería “el verdadero amor” de Altafulla, mientras otros recordaron su relación con Karina García y sugirieron que la modelo habría salido afectada emocionalmente.

Artículos relacionados Altafulla Por estos videos incrementan los rumores de reconciliación entre Altafulla y su exnovia Rochy

También surgieron comentarios en los que se menciona que la familia del cantante, especialmente su madre, vería con buenos ojos una posible reconciliación con Rochy, aunque estas versiones no han sido confirmadas.

Hasta el momento, Andrés Altafulla no se ha pronunciado de manera directa sobre los rumores de una reconciliación con Rochy. Sin embargo, el contenido que ha compartido recientemente en sus redes sociales ha sido interpretado por muchos como una forma de aclarar su situación sentimental. Con este mensaje, el cantante deja entrever que atraviesa un momento de reflexión tras su ruptura con Karina García, mientras las especulaciones continúan girando en torno a su vida personal.