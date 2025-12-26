Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Altafulla desmiente rumores de reconciliación con su ex con supuesta indirecta a Karina

Un mensaje de Altafulla en Navidad fue interpretado como una indirecta que descarta un regreso con Rochy y una posible indirecta a Karina

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Altafulla desmiente rumores
Altafulla desmiente rumores de reconciliación con su ex con supuesta indirecta a Karina. (Foto Canal RCN)

Andrés Altafulla volvió a ser tema de conversación en redes sociales, esta vez no por una supuesta reconciliación con su exnovia Rochy, sino por un mensaje que muchos interpretaron como un desmentido a esos rumores.

Artículos relacionados

El cantante compartió un video en TikTok el pasado 25 de diciembre, donde, a través de una canción y un mensaje directo, dejó entrever que su ruptura con Karina García sigue siendo reciente y emocionalmente vigente.

¿Qué video publicó Altafulla en TikTok?

El 25 de diciembre, Altafulla compartió un video en TikTok promocionando su nueva canción.

En el clip se escucha la frase: “Los caminos de la vida hicieron que te soltara, hicieron que te olvidara, pero yo no lo quería. Si Dios hizo al mundo en siete días, yo no te olvido ni en siete vidas”, una letra que muchos usuarios interpretaron como una referencia directa a su ruptura sentimental.

El video estuvo acompañado del caption: “Llegó Navidad y yo sin ti.. 🥷🏼❤️‍🩹🪽”.

La publicación llegó justo después de que circularan videos que sugerían un supuesto regreso con Rochy. Para muchos internautas, el tono nostálgico de la canción y el mensaje de Navidad contradicen la idea de una reconciliación, ya que evidencian que el cantante atraviesa un proceso de duelo emocional.

Aunque Altafulla no mencionó nombres, gran parte de los comentarios apuntaron a Karina García. La coincidencia entre la fecha de la ruptura confirmada por la influencer y el mensaje publicado por el cantante llevó a que los usuarios asociaran la letra con su relación más reciente, descartando así un regreso con su expareja anterior.

Altafulla indirecta a Karina
Usuarios creen que el video de Altafulla es una indirecta a Karina García. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Por qué surgieron rumores de una reconciliación de Altafulla y su expareja Rochy?

En los últimos días, varios videos difundidos en redes sociales despertaron rumores sobre un posible acercamiento entre el cantante barranquillero y su exnovia Rochy.

Las imágenes, que rápidamente se viralizaron, muestran a Altafulla compartiendo distintos momentos con Rochy, lo que llevó a usuarios y seguidores a especular sobre una eventual reconciliación entre ambos.

Los clips que alimentaron los rumores fueron publicados en diferentes plataformas y recopilados por internautas. En ellos se observa a Altafulla en compañía de Rochy, en un ambiente relajado y cercano, lo que para muchos sería una señal de que el vínculo entre ambos podría ir más allá de una simple amistad.

Antes de su romance con Karina García, Altafulla sostuvo una relación sentimental con Rochy. Tras la ruptura, ambos decidieron mantener una amistad cercana, algo que llamó la atención del público cuando Rochy seguía presente en la vida del cantante durante su relación posterior.

Esta cercanía generó cuestionamientos entre los seguidores, quienes se preguntaban si el vínculo entre ambos estaba completamente cerrado o si aún existían sentimientos no resueltos.

¿Cómo reaccionaron los usuarios ante los rumores de reconciliación?

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Algunos usuarios aseguraron que Rochy sería “el verdadero amor” de Altafulla, mientras otros recordaron su relación con Karina García y sugirieron que la modelo habría salido afectada emocionalmente.

Artículos relacionados

También surgieron comentarios en los que se menciona que la familia del cantante, especialmente su madre, vería con buenos ojos una posible reconciliación con Rochy, aunque estas versiones no han sido confirmadas.

Hasta el momento, Andrés Altafulla no se ha pronunciado de manera directa sobre los rumores de una reconciliación con Rochy. Sin embargo, el contenido que ha compartido recientemente en sus redes sociales ha sido interpretado por muchos como una forma de aclarar su situación sentimental. Con este mensaje, el cantante deja entrever que atraviesa un momento de reflexión tras su ruptura con Karina García, mientras las especulaciones continúan girando en torno a su vida personal.

rumores de reconciliación altafulla
Las redes sociales se mostraron divididas frente a los rumores de una posible reconciliación de Altafulla y Rochy. (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Actriz de Broadway encontrada sin vida Talento internacional

Estrella de Broadway fallece a los 26 años: fue encontrada sin vida en su casa junto a su hijo de 3 años

La muerte de una joven actriz de Broadway ha generado conmoción en el mundo del teatro. La mujer fue encontrada junto a su hijo de 3 años.

Gregorio Pernía y Erika Farfán revelan el primer paseo de su hijo Gregorio Pernía

Gregorio Pernía sorprende con emotivas imágenes del primer paseo de su recién nacido: “Qué hermoso”

Gregorio Pernía y su esposa revelaron detalles del primer paseo de su recién nacido con emotivas fotografías.

Ben Affleck y Jennifer López Jennifer López

Ben Affleck y Jennifer López se reencuentran para hacer compras navideñas: ¿Reconciliación?

Ben Affleck y Jennifer Lopez fueron vistos juntos durante una salida navideña en Los Ángeles, a casi un año de haber finalizado su matrimonio.

Lo más superlike

Buena suerte: qué hacer y qué no antes de fin de año Curiosidades

Casa lista para el 2026: estos rituales atraen fortuna y prosperidad según el Feng Shui

Prepara tu hogar y evita malos hábitos para recibir el nuevo año con buena suerte y prosperidad.

Reconocido influencer lleva al mar a 50 abuelitos, y así reaccionaron Viral

Reconocido influencer colombiano llevó al mar a 50 abuelitos, y así reaccionaron

Actriz mexicana preocupa a sus seguidores Talento internacional

Actriz mexicana preocupa a sus seguidores con triste mensaje: “Quizá esta sea mi última navidad”

Marilyn Patiño reveló las características que definen a un hombre proveedor La casa de los famosos

Marilyn Patiño habló sobre las características que definen a un hombre proveedor: ¿cuáles son?

Shakira es tendencia por el especial gesto que tuvo con varios jóvenes en época navideña: esto hizo Shakira

Shakira es tendencia por el especial gesto que tuvo con varios jóvenes en época navideña: esto hizo