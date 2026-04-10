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Yuli Ruiz sacudió las redes con llamativo disfraz que dejó poco a la imaginación

Yuli Ruiz llamó la atención en las redes al aparecer con un llamativo disfraz que dejó poco a la imaginación y desató reacciones.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Yuli Ruiz sorprende al aparecer en redes con llamativo disfraz
Yuli Ruiz generó varias reacciones en redes tras aparecer con llamativo disfraz. (Foto: Canal RCN)

Yuli Ruiz ha acaparado la atención de miles de usuarios en Instagram, al aparecer con un llamativo disfraz que dejó poco a la imaginación, pero que a su vez le generó miles de críticas.

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¿Con qué disfraz apareció Yuli Ruiz en redes?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia sigue dando de qué hablar en redes sociales. Esta vez, la modelo paisa causó revuelo al lucir un disfraz de estilo futurista inspirado en un robot y en su característico apodo 'Yuli Bots', con el que sorprendió a sus seguidores.

Yuli Ruiz recibió críticas en redes tras aparecer con disfraz
Yuli Ruiz sorprendió las redes con un llamativo disfraz. (Foto: Canal RCN)

En el video que compartió, inicialmente aparece sin el atuendo mientras anuncia que vendría un cambio. Segundos después, la escena se transforma y Yuli Ruiz reaparece con su cuerpo completamente al descubierto, pero cubierto con pintura en tonos grises y negros.

El look lo complementó con unas gafas oscuras, una capa negra larga y botas altas que llegaban hasta la rodilla, reforzando la estética robótica.

La publicación estuvo acompañada de un corto mensaje por parte de la antioqueña, suficiente para desatar miles de suspiros entre sus admiradores, aunque también varias críticas por parte de algunos usuarios.

No es aprobación, es impacto. 🤖", escribió.

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¿Por qué criticaron en redes sociales el disfraz de Yuli Ruiz?

Aunque varios seguidores resaltaron la belleza de Yuli Ruiz y el nivel de creatividad de este auténtico disfraz futurista, otros aprovecharon la ocasión para lanzarle críticas y recordar la frase que Alejandro Estrada le dijo durante el reality: “del cuello para abajo”.

Y es que, en esta ocasión, la modelo decidió pintar su cuerpo literalmente desde el cuello hacia abajo, detalle que no pasó desapercibido entre los usuarios.

Yuli Ruiz junto a Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia
Yuli Ruiz fue fuertemente criticada en redes por no usar sus "bots" para sacar a Alejandro Estrada. (Foto: Canal RCN)

Además, algunos internautas también cuestionaron que, pese al supuesto apoyo de sus seguidores y bots, no logró influir para que Alejandro abandonara la competencia en lugar de Eidevin López.

Cabe recordar que, tras su salida del reality de Canal RCN, Yuli aseguró que quien fue su pareja dentro del programa sí era un manipulador, dejando entrever que la relación entre ambos no terminó en los mejores términos.

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¿Cómo reaccionó Yuli Ruiz ante la expulsión de Eidevin López de La casa de los famosos Colombia?

Yuli Ruiz reaccionó a la expulsión de Eidevin López de La casa de los famosos Colombia destacando la gran diferencia de porcentajes en la votación, algo que, según ella, demuestra lo intenso que se ha vuelto el juego.

La exparticipante aseguró que cada día la competencia está más "c4nd3nte", dejando claro que sigue muy atenta a todo lo que ocurre dentro de la casa.

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