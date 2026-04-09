Yuli Ruiz desató polémica por el uso que le dio a la bata que le regaló Karola

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2026, Yuli Ruiz, salió de la competencia con un gran fandom, quienes se enamoraron de ella debido a su auténtica personalidad que mostró dentro del programa de televisión.

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Luego de que saliera eliminada, la paisa continuó sus proyectos personales y laborales, pero así mismo, sigue generando contenido y más aún, sabiendo todo el apoyo que tienen de su público.

Por eso mismo, generó revuelo al revelar lo que hizo con la bata que le dio a Karola Alcendra dentro de la competencia, causando opiniones divididas.

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¿Qué hizo Yuli Ruiz con la bata que le dio Karola Alcendra en La casa de los famosos Colombia 2026?

A través de redes sociales, se generaron muchos comentarios y reacciones con un video que subió Yuli Ruiz, en donde dejó ver lo que hizo con la bata que le dio Karola Alcendra en La casa de los famosos Colombia 2026.

Yuli Ruiz divide opiniones tras mostrar qué hizo con el regalo de Karola. (Foto/ Canal RCN)

Precisamente, por medio de sus redes sociales, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2026, reveló un clip con la bata que le regaló su excompañera y dejó ver el uso que le dio.

Pues con su estilo icónico, Yuli se puso esa prenda con botas negras y la estilizó con un cinturón, realzando su uso para que no quede en una simple pijama.

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Esto, provocó reacciones y aunque a algunos no les gustó, para otros fue acertado al darle un toque único muy a su gusto.

¿Yuli Ruiz y Karola Alcendra quedaron siendo amigas tras La casa de los famosos Colombia 2026?

Luego de su eliminación de La casa de los famosos Colombia 2026, Yuli Ruiz se conectó por última vez con sus excompañeros y aprovechó para decirle a Karola Alcendfra que, para ella es su ganadora.

Yuli Ruiz causa polémica tras revelar el uso que le dio a la bata de Karola. (Foto/ Canal RCN)

De hecho, Manuela Gómez cuando salió de la competencia, también se tomó el tiempo de hablarle a la costeña y decirle que se verán cuando ella salga, lo que le generó tranquilidad porque pensó que la paisa estaba enojada con ella.

Es así como, queda más que claro que las tres famosas quedaron siendo amigas y que después del reality, habría una buena relación entre ellas.