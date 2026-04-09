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Manager de Lina Tejeiro comparte alentadora noticia sobre su salud tras diagnóstico de cáncer

Claudia Serrato compartió resultados positivos en su lucha contra el cáncer y celebró avances clave en su estado de salud.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Manager de Lina Tejeiro comparte alentadora noticia sobre su salud tras diagnóstico de cáncer
Manager de Lina Tejeiro comparte alentadora noticia sobre su salud tras diagnóstico de cáncer (Foto Canal RCN)

En medio de una difícil etapa personal, Claudia Serrato, reconocida por representar a varias figuras del entretenimiento, volvió a pronunciarse sobre su estado de salud y entregó una actualización que llenó de esperanza a sus seguidores.

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La noticia llega semanas después de que la manager confirmara públicamente que fue diagnosticada con cáncer, situación que generó preocupación en el mundo del espectáculo.

Claudia Serrato, manager de Lina Tejeiro, compartió una buena actualización de su estado de salud
Claudia Serrato, manager de Lina Tejeiro, compartió una buena actualización de su estado de salud (Foto Canal RCN)

¿Qué noticia dio Claudia Serrato sobre su salud?

A través de sus redes sociales, Claudia Serrato ha venido compartiendo de manera transparente el proceso médico que enfrenta, incluyendo los exámenes a los que se ha sometido para monitorear la evolución de la enfermedad.

El pasado 8 de abril, la manager reveló que los resultados de las tomografías realizadas en su pecho y abdomen habían salido positivos, lo que le provocó una reacción de emoción y alivio. Sin embargo, una de las mayores incertidumbres seguía siendo el resultado de otros estudios más complejos.

Un día después, el 9 de abril, Serrato volvió a compartir una noticia aún más significativa: su gammagrafía ósea no evidenció presencia de metástasis en los huesos. Este resultado representa un avance importante dentro de su proceso médico y una señal positiva en medio del diagnóstico.

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La noticia estuvo acompañada de un mensaje cargado de emoción, en el que expresó la alegría que sintió al conocer los resultados y aseguró que está aprendiendo a valorar cada pequeño avance en su camino hacia la recuperación. También manifestó su fe y la convicción de que logrará superar esta etapa.

“Paso así descualquierada a contarles que… Así grité cuando leí el resultado descualquierada mi gammagrafía… NO HAY METÁSTASIS EN MIS HUESITOS!!! celebro cada victoria de mi salud en medio de esta batalla que estoy segura saldré más victoria de ella!! GRACIAS A DIOS”, escribió.

¿Qué tipo de cáncer tiene Claudia Serrato?

Semanas atrás, la manager, quien trabaja con figuras como Lina Tejeiro, Roberto Cano, Luis Fernando Salas y Luly Bossa, confirmó que fue diagnosticada con cáncer de seno en el lado derecho, tras someterse a una biopsia.

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En ese momento, habló abiertamente sobre lo difícil que fue recibir la noticia y comenzar el proceso, pero también dejó claro que asumiría el reto con valentía.

Desde entonces, sus redes sociales se han convertido en un espacio donde comparte avances, reflexiones y mensajes de fortaleza, conectando con cientos de personas que siguen de cerca su evolución.

Claudia Serrato compartió resultados positivos en su lucha contra el cáncer
Claudia Serrato compartió resultados positivos en su lucha contra el cáncer (Foto Canal RCN)
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