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Ella es la hermosa hermana de Ángela Aguilar que pocos conocían y acaba de cumplir años

La hermana de Ángela Aguilar cumplió años y fue gracias al mensaje de su padre Pepe Aguilar que muchos descubrieron su belleza.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Ángela Aguilar tiene una hermana mayor que pocos conocían y ha cautivado las redes
Ángela Aguilar tiene una hermana mayor que pocos conocían y ha cautivado las redes. (Foto: Arturo Holmes/Getty Images/AFP)

Las redes sociales no dejan de hablar de la belleza de la hermana mayor de Ángela Aguilar, que pocos conocían y que se ha viralizado luego de que su padre, el cantante Pepe Aguilar le dedicara un emotivo mensaje por su cumpleaños.

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¿Quién es la hermana de Ángela Aguilar que cautivó en redes sociales por su belleza?

Se trata de Aneliz Aguilar, la hija mayor del cantante mexicano Pepe Aguilar. A diferencia de sus hermanos, Ángela y Leonardo, Aneliz no siguió la tradición familiar de la música y prefirió llevar una vida alejada de esa industria.

Ángela Aguilar tiene una hermana mayor que pocos conocían
La hermana mayor de Ángela Aguilar, Aneliz Aguilar se roba las miradas en redes sociales. (Foto: Giorgio Viera/ AFP)

Por el contrario, la joven de 28 años ha enfocado su camino en las redes sociales, donde se ha destacado como influencer de estilo de vida y suele compartir detalles de sus viajes, moda y experiencias personales.

Recientemente, la hija mayor del intérprete de 'Por mujeres como tú' cumplió años y se volvió viral gracias al emotivo mensaje que su padre le dedicó en Instagram, acompañado de un video que dejó a muchos admirando su belleza.

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¿Qué mensaje le dedicó Pepe Aguilar a su hija Aneliz Aguilar en su cumpleaños?

El artista mexicano, de 57 años, sorprendió a sus seguidores al compartir un video en el que recopiló los mejores momentos de la infancia de su hija, junto a sus hermanos, su madre y él mismo. El emotivo recorrido familiar enterneció a quienes siguen de cerca a la dinastía Aguilar.

La hermana mayor de Ángela Aguilar se roba las miradas en redes sociales
Pepe Aguilar dedicó un emotivo mensaje de cumpleaños a su hija mayor. (Foto: Victor Chavez/Getty Images/ AFP)

Además, en las imágenes también se aprecia la etapa de su adolescencia, donde aparece tomada del brazo de su progenitor, una escena que conmovió profundamente a los seguidores del cantante.

Felicidades hijaaa !!!🎉🎊🎈🎂🎂🎂 Con TODO a esta nueva vuelta al sooooool!!! 👊🏼👊🏼👊🏼 Te quiero Y AMO mucho ❤️❤️❤️❤️", escribió el cantante.

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¿Dónde vive Aneliz, hija de Pepe Aguilar?

Aneliz Aguilar reside en Los Ángeles, ciudad en la que ha desarrollado gran parte de su vida lejos de los reflectores que suelen rodear a su famosa familia.

Aunque mantiene un perfil más reservado que Ángela y Leonardo, ha sabido hacerse un espacio propio, no solo desde las redes sociales, sino también gracias a sus estudios en Administración de Empresas y su apoyo en la organización de eventos clave de la dinastía Aguilar.

En el plano sentimental, su historia con Luis Rodrigo Castillo también ha despertado curiosidad entre los seguidores.

Aunque durante un tiempo ambos se mostraron muy unidos, en los últimos meses surgieron rumores sobre un posible distanciamiento debido a la falta de apariciones juntos.

Aun así, ninguno ha hablado públicamente de una ruptura, por lo que su relación sigue siendo un tema que genera expectativa entre los fans.

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