Diego Sáenz aseguró ver el fantasma de un niño en e set de ¿Qué hay pa’ dañar?: médium lo confirmó

El reconocido presentador y locutor, Diego Sáenz, hizo una fuerte confesión de un hecho que lo sacudió recientemente en el set de ‘¿Qué hay pa’ dañar live?’, sin duda, o que confesó generó un gran impacto, provocando reacciones.

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El panelista expuso en pleno en vivo lo que vivió hace pocas semanas y aprovechando su invitada, la médium Rosabel Barón, le preguntó por el hecho y ella los dejó frío con su respuesta.

¿Qué contó Diego Sáenz sobre el fantasma que vio en el set de ¿Qué hay pa’ dañar live?

El pasado miércoles 8 de abril, la médium Rosabel Barón estuvo de invitada en ‘¿Qué hay pa’ dañar live?’ y le respondió a Diego Sáenz sobre una pregunta que le hizo de una presencia que hay en el set.

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De acuerdo con el panelista, hace pocas semanas le pareció ver a un niño allí en su mesa de trabajo y le preguntó a la médium si sentía su presencia o lo veía, ya que cando él lo vio, fue preciso para los días en que muchas cosas pasaron en el set.

Diego Sáenz genera escalofríos tras confesar encuentro paranormal en el set. (Foto/ Canal RCN)

¿Qué le respondió la médium a Diego Sáenz sobre el fantasma que hay en el set?

Por su lado, Rosabel Barón le confirmó a Diego Sáenz que ve a un niño de seis años ahí en el set, pero que es un ente sin malicia, pues al parecer, se apegó a algo o alguien que está ahí en el sitio en donde trabajan con Jessica Bohorquez y Aleja Villeta.

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Por otro lado, la médium le dijo que él no haría nada malo, pues si Diego no sintió temor al verlo, es porque el niño no refleja nada negativo, peor además dijo que es travieso y que “se controla”.

Diego Sáenz paraliza a sus seguidores con relato paranormal. (Foto/ Canal RCN)

“Es un niño con una cara redonda, cabello negro, es como gordito. Es como curioso, es alegre”, fue la descripción que dio Rosabel sobre el supuesto fantasma, añadiendo que puede que le guste estar en el set.

Al escuchar la descripción que dio la médium, Diego confirmó que sí es así como lo vio.