Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Diego Sáenz aseguró ver el fantasma de un niño en e set de ¿Qué hay pa’ dañar?: médium lo confirmó

Diego Sáenz generó revuelo al confesar que vio al fantasma de un niño en el set y una médium confirmó su existencia.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Diego Sáenz paraliza a sus seguidores con relato paranormal
Diego Sáenz aseguró ver el fantasma de un niño en set. (Foto/ Canal RCN)

El reconocido presentador y locutor, Diego Sáenz, hizo una fuerte confesión de un hecho que lo sacudió recientemente en el set de ‘¿Qué hay pa’ dañar live?’, sin duda, o que confesó generó un gran impacto, provocando reacciones.

Artículos relacionados

El panelista expuso en pleno en vivo lo que vivió hace pocas semanas y aprovechando su invitada, la médium Rosabel Barón, le preguntó por el hecho y ella los dejó frío con su respuesta.

¿Qué contó Diego Sáenz sobre el fantasma que vio en el set de ¿Qué hay pa’ dañar live?

El pasado miércoles 8 de abril, la médium Rosabel Barón estuvo de invitada en ‘¿Qué hay pa’ dañar live?’ y le respondió a Diego Sáenz sobre una pregunta que le hizo de una presencia que hay en el set.

Artículos relacionados

De acuerdo con el panelista, hace pocas semanas le pareció ver a un niño allí en su mesa de trabajo y le preguntó a la médium si sentía su presencia o lo veía, ya que cando él lo vio, fue preciso para los días en que muchas cosas pasaron en el set.

Diego Sáenz aseguró ver el fantasma de un niño en set
Diego Sáenz genera escalofríos tras confesar encuentro paranormal en el set. (Foto/ Canal RCN)

¿Qué le respondió la médium a Diego Sáenz sobre el fantasma que hay en el set?

Por su lado, Rosabel Barón le confirmó a Diego Sáenz que ve a un niño de seis años ahí en el set, pero que es un ente sin malicia, pues al parecer, se apegó a algo o alguien que está ahí en el sitio en donde trabajan con Jessica Bohorquez y Aleja Villeta.

Artículos relacionados

Por otro lado, la médium le dijo que él no haría nada malo, pues si Diego no sintió temor al verlo, es porque el niño no refleja nada negativo, peor además dijo que es travieso y que “se controla”.

Diego Sáenz genera escalofríos tras confesar encuentro paranormal en el set
Diego Sáenz paraliza a sus seguidores con relato paranormal. (Foto/ Canal RCN)

“Es un niño con una cara redonda, cabello negro, es como gordito. Es como curioso, es alegre”, fue la descripción que dio Rosabel sobre el supuesto fantasma, añadiendo que puede que le guste estar en el set.

Al escuchar la descripción que dio la médium, Diego confirmó que sí es así como lo vio.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Daniela Álvarez muestra el accidente. Daniella Álvarez

Daniela Álvarez sufrió un inesperado accidente con su automóvil; ¿qué daños dejó el percance?

Daniela Álvarez mostró en redes el percance con su automóvil y sorprendió con la calma con la que lo enfrentó.

Manager de Lina Tejeiro comparte alentadora noticia sobre su salud tras diagnóstico de cáncer Lina Tejeiro

Manager de Lina Tejeiro comparte alentadora noticia sobre su salud tras diagnóstico de cáncer

Claudia Serrato compartió resultados positivos en su lucha contra el cáncer y celebró avances clave en su estado de salud.

Yuli Ruiz divide opiniones tras mostrar qué hizo con el regalo de Karola La casa de los famosos

Yuli Ruiz desató polémica por el uso que le dio a la bata que le regaló Karola

Yuli Ruiz publicó un video dejando ver lo que hizo con la bata que le regaló Karola y desató opiniones divididas.

Lo más superlike

La casa de los famosos Colombia: Campanita rompió en llanto y no pudo completar una actividad La casa de los famosos

Campanita se mostró afectado y rompió en llanto en La casa de los famosos Colombia: esto ocurrió

Campanita rompió en llanto en La casa de los famosos Colombia y sus compañeros fueron a ayudarlo en plena actividad.

Ryan Castro aparece dándose un beso con Sofía Vergara tras fotos compartidas: ¿un nuevo “shippeo”? Ryan Castro

Ryan Castro aparece dándose un beso con Sofía Vergara tras fotos compartidas: ¿un nuevo “shippeo”?

Murió pionero del hip hop que marcó una generación: fue clave en la expansión del género Viral

¡Luto en la música! Falleció influyente DJ y Rapero por una grave enfermedad: ¿quién era?

Ángela Aguilar tiene una hermana mayor que pocos conocían y ha cautivado las redes Ángela Aguilar

Ella es la hermosa hermana de Ángela Aguilar que pocos conocían y acaba de cumplir años

Adele sorprende al revelar los cambios que transformaron su vida Adele

Adele reveló cómo logró bajar 45 kilos: estos son sus nuevos hábitos