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Cintia Cossio genera preocupación tras mostrar fuerte herida en su rostro: esto se sabe

Cintia Cossio preocupó al mostrar una herida en su rostro y dejó dudas sobre lo ocurrido tras el incidente.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Cintia Cossio genera preocupación tras mostrar fuerte herida en su rostro: esto se sabe
Cintia Cossio genera preocupación tras mostrar fuerte herida en su rostro: esto se sabe (Foto Canal RCN) (Foto IA)

La creadora de contenido y empresaria Cintia Cossio encendió las alarmas entre sus seguidores luego de compartir una imagen en sus redes sociales en la que aparece con una evidente herida en el rostro.

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La publicación no tardó en generar reacciones, ya que la influencer suele compartir contenido relacionado con su estilo de vida, humor y proyectos, por lo que este tipo de imágenes no son habituales en su perfil.

Cintia Cossio preocupó al mostrar una herida en su rostro
Cintia Cossio preocupó al mostrar una herida en su rostro (Foto Canal RCN)

¿Qué compartió Cintia Cossio en sus redes sociales?

A través de sus historias de Instagram, Cintia Cossio mostró una fotografía en la que se le ve con un corte visible en la frente. En la imagen, el área afectada luce inflamada, enrojecida y con una abertura que evidenciaría la profundidad del golpe.

Junto a la fotografía, la empresaria escribió: “el lunes me pasaron algunas cositas”, acompañado de emojis de monos cubriéndose el rostro, lo que dejó más preguntas que respuestas entre sus seguidores.

El mensaje, aunque breve, generó inquietud debido a que no explicó las circunstancias en las que ocurrió el incidente ni qué provocó la herida.

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¿Cómo se encuentra tras la lesión?

Hasta el momento, Cintia Cossio no ha dado detalles específicos sobre lo sucedido ni ha confirmado si la herida requirió atención médica más compleja, como puntos o tratamiento especializado.

Sin embargo, algunos indicios en sus propias publicaciones sugieren que se encuentra estable. En historias previas, la influencer apareció con ropa deportiva, lo que indicaría que continúa con su rutina habitual.

Además, en las imágenes más recientes se observa que la herida está cubierta con una curita, lo que podría señalar que ya está en proceso de recuperación.

A pesar de esto, la falta de información concreta ha mantenido la preocupación entre sus seguidores, quienes han estado atentos a nuevas actualizaciones sobre su estado de salud.

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Por ahora, todo apunta a que el incidente no pasó a mayores, pero la expectativa continúa mientras la influencer decide revelar más detalles sobre lo ocurrido.

Mientras tanto, sus seguidores siguen enviándole mensajes de apoyo y esperando conocer qué fue lo que realmente le pasó.

Cintia Cossio causó preocupación en sus seguidores tras aparecer con herida en su rostro
Cintia Cossio causó preocupación en sus seguidores tras aparecer con herida en su rostro (Foto Canal RCN)
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