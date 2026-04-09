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Misa por Yeison Jiménez en Bogotá: así será el homenaje a tres meses de su partida

La misa por Yeison Jiménez en Bogotá ya tiene fecha, lugar y hora confirmados para que sus seguidores puedan asistir.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Misa por Yeison Jiménez en Bogotá
Yeison Jiménez cumple 3 meses de su fallecimiento / (Foto del Canal RCN)

A tres meses de la muerte de Yeison Jiménez, en Bogotá se prepara un espacio para recordarlo. Los detalles del evento han comenzado a circular entre sus seguidores.

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¿Cuándo será la misa por Yeison Jiménez en Bogotá?

La ceremonia religiosa se realizará el viernes 10 de abril a las 7:00 de la noche, justo cuando se cumplen tres meses desde su fallecimiento.

¿Cuándo será la misa por Yeison Jiménez en Bogotá?
Yeison Jiménez cumple 3 meses de su fallecimiento / (Foto de AFP)

La información empezó a difundirse a través de redes sociales y cadenas de mensajes, donde seguidores del artista han compartido la invitación para asistir a la eucaristía.

"Hoy encenderemos una luz en tu memoria y elevaremos nuestras oraciones para que tu noble espiritu encuentre la paz eterna y brille eternamente en el reino de Dios"

La fecha no ha pasado desapercibida, ya que coincide con el momento en que muchos aún continúan recordando su música y su paso por los escenarios.

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¿Dónde será la misa en Bogotá por Yeison Jiménez?

El encuentro tendrá lugar en la Iglesia Misericordia del Padre Chucho, ubicada en el barrio Castilla, en Bogotá.

Se trata de un espacio abierto para quienes quieran asistir, por lo que se espera la presencia de fanáticos, así como personas cercanas al entorno del cantante.

La invitación que circula incluye un mensaje de despedida que ha sido replicado por internautas, quienes lo comparten como una forma de preservar su recuerdo.

"Nos duele el alma, nos dejaste un vacío que nada ni nadie podrá llenar, y aunque en el cielo te hayas ido, aquí en la tierra siempre te vamos a recordar", escribieron en la publicación.

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¿Qué ha pasado tras la muerte de Yeison Jiménez?

Desde el fallecimiento de Yeison Jiménez el pasado 10 de enero de 2026, tras un accidente aéreo en Paipa, Boyacá, su nombre ha seguido presente tanto en escenarios como en redes sociales.

Unos de los momentos más comentados han ocurrido durante los conciertos. Artistas como Luis Alfonso, Pipe Bueno, Jessi Uribe, Jhon Alex Castaño, entre otros, han decidido recordarlo mediante sus canciones, generando reacciones entre el público.

¿Qué ha pasado tras la muerte de Yeison Jiménez?
Yeison Jiménez continúa siendo conmemorado / (Fotos del Canal RCN y AFP)

En plataformas digitales, los internautas afirman que su música sigue siendo escuchada y compartida. La misa en Bogotá se suma a estos espacios de memoria, en medio de un proceso que, para muchos seguidores, aún no termina.

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