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Juancho le roba el poder de salvación a Valentino: ¿a quién salvará?

Juancho le quitó el poder de salvación a Valentino y ahora deberá decidir quién sale de la placa de nominación.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Juancho le roba el poder de salvación a Valentino: ¿a quién salvará?
Juancho le roba el poder de salvación a Valentino: ¿a quién salvará? (Foto Canal RCN)

Una tensa prueba de salvación se vivió en La casa de los famosos Colombia marcada no solo por el reto, sino también por una revelación que cambió por completo el rumbo del juego.

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Antes de iniciar el reto, El Jefe sorprendió a todos al confirmar que Valentino había sido el líder invisible durante la semana, siendo el responsable de decisiones clave dentro de la casa.

Lo que más llamó la atención fue que ninguno de sus compañeros logró descubrirlo, lo que le permitió conservar su inmunidad y salir de la placa de nominación, consolidando una de las estrategias más efectivas de la temporada.

¿Quién ganó la prueba del poder de salvación?

En la prueba de salvación, la dinámica establecía que la final sería disputada por dos participantes ganadores del primer reto del día junto con el líder invisible.

En la prueba inicial, Valentino y Juancho lograron quedarse con los dos cupos para la ronda definitiva. Sin embargo, tras revelarse que Valentino también era el líder invisible de la semana, la final se redujo a un enfrentamiento directo entre ambos, ya que ocupaba dos de los tres lugares establecidos en la competencia.

Antes de iniciar la prueba, El Jefe sorprendió al anunciar que, tras revisar los videos de la dinámica, se confirmó un empate entre Juancho y Alexa.

Con esta decisión, ambos se sumaron a Valentino en la definición del poder de salvación, dejando la competencia final entre tres participantes.

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El reto consistía en una dinámica de tobogán de pelotas: los participantes debían lanzar pelotas desde una plataforma, las cuales descendían por una estructura hasta caer en distintos espacios con puntajes definidos.

El objetivo era acumular la mayor cantidad de puntos posibles para quedarse con el poder de salvación.

Tras la competencia, finalmente Juancho se llevó la victoria, convirtiéndose en el participante con la capacidad de sacar a uno de sus compañeros de la placa de eliminación.

Valentino, Alexa y Juancho se enfrentaron para la prueba de robo de salvación
Valentino, Alexa y Juancho se enfrentaron para la prueba de robo de salvación (Foto Canal RCN)

¿Cómo quedó la placa de nominados?

La placa de eliminación quedó conformada por seis participantes, cada uno en riesgo por diferentes razones dentro del juego.

Alejandro Estrada fue nominado por decisión de la más reciente eliminada, Marilyn Patiño. Por su parte, Tebi Bernal llegó a la placa tras ser elegido por el líder invisible.

A ellos se suma Juancho, quien fue nominado directamente por el público, mientras que Aura Cristina, Beba y Alexa quedaron en riesgo tras la votación de la casa.

Inicialmente, Valentino también se encontraba en placa, pero al confirmarse su rol como líder de la semana, obtuvo inmunidad y salió automáticamente del grupo de nominados.

Ahora, con el poder de salvación en juego, uno de los participantes logrará salir de la placa, lo que podría modificar el rumbo de la competencia.

Valentino sale de la placa de nominados por ser el líder invisible de la semana
Valentino sale de la placa de nominados por ser el líder invisible de la semana (Foto Canal RCN)
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