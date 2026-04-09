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Alejandro Estrada confesó cómo se siente tras la salida de Eidevin en La casa de los famosos Col

Alejandro Estrada rompió el silencio tras la salida de Eidevin en La casa de los famosos Colombia y habló de sus sentimientos.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
La casa de los famosos Col: Alejandro Estrada confesó cómo se siente tras la salida de Eidevin
Alejandro Estrada lloró tras la salida de Eidevin / (Fotos del Canal RCN)

La salida de Eidevin López en La casa de los famosos Colombia no solo cambió el rumbo del reality, también dejó en evidencia la opinión de Alejandro Estrada, que no pasó desapercibida.

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¿Por qué Eidevin salió de La casa de los famosos Colombia?

La salida de Eidevin López ocurrió tras un enfrentamiento con Alejandro Estrada, lo que llevó a que “El Jefe” tomara medidas y dejara en manos del público la decisión final.

Las votaciones estuvieron abiertas desde el 8 de abril durante la gala y cerraron el 9 de abril a las 9:00 p.m. Durante ese tiempo, los televidentes pudieron elegir entre varias opciones: expulsar a uno de los participantes, a ambos o aplicar sanciones.

El resultado fue claro. Con el 74,42 % de los votos, Eidevin López fue expulsado del reality. Alejandro Estrada recibió el 21,93 %, mientras que las demás opciones obtuvieron porcentajes menores.

Tras conocer la noticia, Eidevin López reaccionó entre lágrimas y comenzó a despedirse de sus compañeros del programa, destacando que, aunque le habría gustado tener un final diferente, se consideraba a sí mismo como un ganador.

El participante salió de la casa acompañado de otros compañeros, quienes se mostraron ampliamente conmovidos. Participantes como Beba, Juanda Caribe y Karola rompieron en llanto y expresaron que lo extrañarían, señalando que, más allá de los resultados, dejó huella.

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¿Qué dijo Alejandro Estrada tras la salida de Eidevin?

Tras conocerse la decisión del público, Alejandro Estrada reaccionó de inmediato. En el momento del anuncio, quedó en silencio durante varios segundos, procesando lo ocurrido dentro de la casa.

Minutos después, decidió retirarse del lugar acompañado de algunos compañeros y se dirigió a su habitación. Allí, rompió en llanto y expresó cómo se sentía frente a lo sucedido, asegurando que no estaba del todo conforme con los resultados.

¿Qué dijo Alejandro Estrada tras la salida de Eidevin?
Alejandro Estrada rompió el silencio tras la eliminación de Eidevin / (Foto del Canal RCN)

Además, manifestó que se sentía confundido y que no tenía claro cómo continuar dentro del programa. También afirmó que durante el día había percibido que algo no estaba bien, lo que, según sus palabras, se relacionó con los resultados de la jornada.

En medio del momento, Alexa y Tebi le manifestaron su apoyo, destacando que eran un equipo y que, a pesar de lo que estaba sucediendo, permanecerían unidos.

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