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Así reaccionó Karola ante la expulsión de Eidevin en La casa de los famosos Colombia: ¿qué dijo?

Karola reaccionó a la salida de Eidevin tras votación del público, en una gala que dejó emociones dentro de la casa.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Así reaccionó Karola tras la expulsión de Eidevin en La casa de los famosos Colombia
Así reaccionó Karola tras la expulsión de Eidevin en La casa de los famosos Colombia (Foto Canal RCN)

La más reciente gala de La casa de los famosos Colombia dejó uno de los momentos más emotivos de la temporada con la salida de Eidevin López, una decisión que generó múltiples reacciones dentro de la casa, especialmente en Karola.

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Desde horas antes de conocerse el resultado, Karola ya había manifestado su preocupación por la posible salida de su compañero, dejando ver el vínculo cercano que habían construido durante la competencia.

Ambos protagonizaron una relación especial dentro del reality que, aunque tuvo romance, no llegó a consolidarse por completo.

La cartagenera decidió poner un límite al dejar claro que fuera del programa hay alguien importante en su vida, lo que marcó un giro en su dinámica con Eidevin.

¿Cómo reaccionó Karola ante la salida de Eidevin?

Tras conocerse la decisión del público, la reacción de Karola fue uno de los momentos más esperados por los televidentes.

La participante había sido una de las más afectadas ante la posibilidad de la salida de Eidevin, por lo que su respuesta generó expectativa dentro y fuera de la casa.

Al momento del anuncio, Karola dejó ver de inmediato su molestia por la decisión del público, evidenciando su inconformidad con gestos y expresiones de disgusto.

Campanita, Beba, Mariana y Juanda Caribe también reaccionaron con evidente rabia y tristeza, varios de ellos entre lágrimas por la salida de Eidevin.

En medio de la tensión, todos los participantes se acercaron a despedirlo en la puerta de la casa.

Karola tuvo uno de los momentos más emotivos al agradecerle por lo vivido dentro de la competencia y expresarle el cariño que siente por él, asegurándole que lo quiere mucho.

Sin embargo, la situación también escaló emocionalmente. Karola, junto a Beba, reaccionó con intensidad tras la decisión, dirigiendo fuertes palabras hacia Alejandro Estrada y la situación, en medio de la frustración por lo ocurrido.

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Karola reaccionó a la salida de Eidevin tras votación del público
Karola reaccionó a la salida de Eidevin tras votación del público (Foto Canal RCN)

¿Cuál fue el procentaje de votos de la expulsión de Eidevin López?

La salida de Eidevin se dio luego de que El Jefe dejara en manos del público una decisión clave tras su enfrentamiento con Alejandro Estrada.

Las opciones de votación incluían la expulsión de uno de los participantes, de ambos o una sanción con nominación directa durante dos semanas.

Finalmente, Colombia tomó una decisión contundente y, con el 74,42% de los votos, Eidevin se convirtió en el segundo expulsado de la competencia.

Su salida dejó un ambiente cargado de emociones dentro de la casa, afectando especialmente a participantes como Karola, Beba, Campanita y Juanda Caribe, quienes habían expresado abiertamente su deseo de que continuara en el reality.

Ahora, con menos participantes en competencia, las dinámicas cambian y las alianzas comienzan a reconfigurarse en una etapa decisiva del juego.

Eidevin López fue expulsado de La casa de los famosos Colombia tras decisión del público
Eidevin López fue expulsado de La casa de los famosos Colombia tras decisión del público (Foto Canal RCN)
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