Isabella Ladera apareció llorando durante su embarazo: esto reveló sobre "dar a luz"

Isabella Ladera volvió a captar la atención en redes sociales luego de compartir un momento que generó múltiples reacciones entre sus seguidores, en medio de su embarazo.

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¿Qué ha revelado Isabella Ladera de su embarazo?

Isabella Ladera ha compartido distintos momentos de su segundo embarazo, el cual confirmó públicamente a mediados de febrero de 2026. Desde entonces, ha mantenido una comunicación constante con sus seguidores a través de redes sociales, donde ha mostrado parte de su experiencia.

Uno de los episodios más comentados ocurrió a principios de abril, cuando realizó junto a su pareja, el modelo peruano Hugo García, una celebración para revelar el género del bebé. Durante la dinámica, la pareja utilizó un pastel blanco que, al ser partido con copas, dejó ver un interior azul, confirmando que esperan un niño.

Isabella Ladera anunció que su segundo hijo será niño / (Foto de AFP y Freepik)

En medio de ese evento, también se registró un momento que se viralizó rápidamente. Mientras celebraba, Isabella saltó y su pantalón se deslizó accidentalmente, situación que ella misma compartió con humor en sus plataformas digitales.

Además, la creadora de contenido ha indicado que, para finales de marzo, ya tenía seis meses de gestación, lo que sugiere que el nacimiento del bebé podría darse hacia mediados de 2026. Esta información ha sido seguida de cerca por los internautas, quienes han estado atentos a cada actualización sobre su embarazo.

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¿Qué cambios ha notado Isabella Ladera en su embarazo?

En cuanto a los cambios que ha experimentado, Isabella Ladera ha mencionado que ha tenido variaciones emocionales y físicas durante este proceso. Según ha contado, se ha sentido más sensible de lo habitual y con mayor necesidad de descanso.

Incluso, ha llamado la atención que su pareja, Hugo García, también ha compartido que ha experimentado lo que algunos describen como “síntomas simpáticos”, como antojos y cambios en el estado de ánimo.

Sobre este punto, uno de los contenidos que más comentarios generó fue un video publicado por García, donde aparece Isabella comiendo mango con sal, lo que él señaló como uno de los antojos relacionados con el embarazo.

El 9 de abril, la influencer volvió a generar conversación al publicar una fotografía en la que aparece llorando. En ese momento, explicó que se encontraba a punto de realizar el lanzamiento de un producto, y comparó esa experiencia con dar a luz. Además, expresó que se ha sentido emocional durante esta etapa.

Estas publicaciones han generado diversas reacciones entre los usuarios en redes, quienes han seguido de cerca cada actualización y han comentado sobre los cambios que ha compartido durante su embarazo.