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Así lucirán los participantes de La casa de los famosos Colombia en unos años, según la IA

Canal RCN llamó la atención al revelar como, según la IA, lucirían los participantes de La casa de los famososos en el 2080.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
La casa de los famosos Colombia: así lucirán los participantes del reality en el futuro, según IA
La casa de los famosos Colombia: así lucirán los participantes del reality en el futuro, según IA / (Foto de Freepik y Canal RCN)

En una dinámica basada en inteligencia artificial, los participantes de La casa de los famosos Colombia se enfrentaron a un momento inesperado. Sus reacciones llamaron la atención.

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¿Cómo mostró la IA el futuro de los participantes de La casa de los famosos?

Durante una de las actividades propuestas por el Jefe en La casa de los famosos Colombia, los participantes fueron invitados a observar imágenes generadas con inteligencia artificial que proyectaban cómo lucirían dentro de varios años.

¿Cómo mostró la IA el futuro de los participantes de La casa de los famosos?
La IA adivinó el futuro de los participantes de La casa de los famosos / (Foto de Freepik)

La dinámica tenía como objetivo incentivar una reflexión sobre el paso del tiempo y las decisiones personales.

Cada uno de los integrantes pasó al frente para ver su imagen futura, lo que generó distintas reacciones dentro de la casa. Mientras algunos tomaron la actividad con curiosidad, otros mostraron sorpresa ante los cambios que presentaban las imágenes.

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¿Qué pasó con Campanita durante la dinámica de La casa de los famosos?

Uno de los momentos que más generó conversación fue protagonizado por Campanita. Al momento de enfrentarse a la imagen, el participante decidió no mirarla directamente. Se sentó de espaldas y evitó interactuar con la proyección.

Minutos después, cuando el Jefe le preguntó por su estado, Campanita comenzó a llorar y a expresar su incomodidad con la situación. Sus compañeros se acercaron para acompañarlo mientras intentaban entender lo que ocurría.

¿Cómo reaccionó Campanita en la actividad?
Campanita rompe en llanto en La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Tras este episodio, el participante explicó que le resulta difícil pensar en el futuro. Según comentó, reflexionar sobre el paso del tiempo y la ausencia de sus padres en esa etapa fueron una de las razones que le impidieron continuar con la actividad.

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¿Qué dicen las imágenes de IA sobre el futuro de los participantes de La casa de los famosos?

Posteriormente, estas proyecciones también fueron compartidas en la cuenta oficial del Canal RCN, donde se mostró incluso una simulación de un posible reencuentro de los participantes en el año 2080.

Las imágenes compartidas en redes sociales generaron múltiples reacciones entre los internautas. Algunos destacaron los cambios físicos proyectados en varios participantes, especialmente en figuras como Mariana y Tebi.

La dinámica, además de generar conversación dentro de la casa, también impulsó la interacción en plataformas digitales, donde los seguidores continúan analizando cada movimiento de los participantes del reality de Canal RCN.

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