Yeison Jiménez: el género musical que más amaba además de la música popular

Mientras el país aún lamenta la muerte del cantante Yeison Jiménez, salen a la luz facetas de su vida desconocidas para muchos. En esta ocasión, se ha viralizado un video en el que el artista interpreta un género que siempre llevó en su corazón.

¿Cuál es el género que siempre llevó Yeison Jiménez en su corazón aparte de la música popular?

Desde los 13 años, cuando llegó a Bogotá, Yeison Jiménez ya sentía una profunda afinidad por el vallenato.

Yeison Jiménez sentía una gran afinidad por el vallenato desde los 13 años. (Foto: Rodrigo Varela/Getty Images/AFP)

El artista, quien falleció a los 34 años en un trágico accidente aéreo el pasado 10 de enero, mientras se dirigía a una presentación en Marinilla, Antioquia, confesó en varias ocasiones que ese género ocupaba un lugar especial en su vida.

En distintas entrevistas, Jiménez reveló que su gran ídolo siempre fue Diomedes Díaz, pues encontraba en sus letras una conexión emocional con el despecho y el desamor.

Esa identificación marcó su camino creativo: mientras trabajaba en la plaza de mercado Corabastos, en el sur de Bogotá, comenzó a componer canciones que, con el tiempo, lo encaminarían hacia la música popular.

Es por ello, que algunos usuarios que conocían esta faceta del caldense, han revivido un video que se ha hecho viral donde se le ve cantando con sentimiento este género musical.

¿Cuál es el video en que se ve a Yeison Jiménez cantando vallenato?

A través de la plataforma TikTok se ha viralizado un video en el que se ve a Yeison Jiménez rodeado de varias personas, en lo que aparenta ser un establecimiento público, interpretando con sentimiento el tema 'Recuérdame' del Binomio de Oro.

La grabación generó múltiples reacciones entre los usuarios, quienes destacaron en los comentarios que el vallenato le sentaba bien al intérprete de 'Vete', al punto de preguntarse por qué nunca exploró ese género de manera profesional.

Sin embargo, muchos otros recalcaron que aunque no se encaminó por este género, la música popular lo impulsó y lo llevó a ser exitoso.

¿Cuándo será el homenaje de despedida de Yeison Jiménez en el Movistar Arena?

A través de un comunicado publicado en las historias de la cuenta oficial del cantante, se confirmó que este miércoles 14 de enero se realizará el homenaje de despedida en el Movistar Arena, en Bogotá.

En el mismo mensaje se aclaró que, a lo largo del día, se darán a conocer más detalles sobre el ingreso y los protocolos que deberán tener en cuenta las personas que deseen asistir.