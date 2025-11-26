Valeria Aguilar revela a sus seguidores la primera imagen que su padre creó con IA

La exparticipante de MasterChef Celebrity Colombia, Valeria Aguilar sorprendió a sus seguidores al revelar cómo su padre -con quien suele crear contenido en redes- descubrió la inteligencia artificial y logró generar una llamativa imagen.

Artículos relacionados Giovanny Ayala Reconocida vidente hizo angustiante predicción sobre Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala

¿Cuál es la imagen que creó el padre de Valeria Aguilar con inteligencia artificial?

A través de sus redes sociales, la creadora de contenido paisa les mostró a sus más de 900 mil seguidores cómo su querido padre, hincha del Atlético Nacional y protagonista frecuente de su contenido, decidió hacer su primera imagen creada por inteligencia artificial donde luce como todo un galán.

Valeria Aguilar mostró a sus seguidores la primera imagen que creó su padre con Inteligencia Artificial. (Foto: Canal RCN)

En la imagen compartida por la influencer de 27 años, su padre aparece con una camiseta de estilo hawaiano, rodeado de hombres y mujeres con un aspecto similar pero de rasgos caribeños, en la orilla de una playa al atardecer.

Asimismo, aparece un letrero que indica que la playa lleva su nombre mientras él hace un gesto inusual con sus dedos.

Mi papá acaba de conocer la IA", escribió Valeria en la historia que compartió a sus fans.

La publicación no dudó en despertar el interés y admiración de los fans de Valeria por su padre, pues el hombre de 69 años se ha ganado el corazón de los usuarios por sus divertidas ocurrencias junto a su hija.

Artículos relacionados Eugenio Derbez Murió expareja de Eugenio Derbez y mamá de Aislnn Derbez; esto se sabe

¿Quién es el papá de Valeria Aguilar?

Valeria Aguilar logró ganarse un pin de inmunidad durante su participación en los 10 años de MasterChef Celebrity Colombia, gracias a un plato que dedicó a su padre, Don Gabriel Aguilar.

Su historia conmovió tanto en la cocina que los chefs no dudaron en otorgarle el pin, mientras sus compañeros la aplaudían emocionados.

Don Gabo, como lo llama con cariño la antioqueña, fue una de las primeras personas en creer en su talento y por eso decidió apoyarla grabando los videos de humor que hoy los han hecho tan populares en redes.

Artículos relacionados MasterChef Celebrity Colombia Así reaccionaron Raul y Valeria tras Valentina Taguado perder ante Violeta Bergonzi en MasterChef

¿En qué posición fue eliminada Valeria Aguilar en MasterChef Celebrity Colombia?

Valeria se convirtió en la décima eliminada del reality de Canal RCN luego de presentar un volován de pollo que no logró convencer al jurado.

En ese momento, los chefs le señalaron que la salsa estaba débil y el volován demasiado reseco, y le recordaron que ya antes le habían recomendado fortalecer la salsa en este mismo plato, una sugerencia que no aplicó y que terminó influyendo en su salida.

Pese a su eliminación, la paisa dejó una marca en la cocina. Su carisma, espontaneidad y frescura la hicieron conectar de inmediato con sus compañeros y con la audiencia, por lo que su despedida se sintió especialmente emotiva entre quienes siguieron su paso por el programa.