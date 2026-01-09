Karina García causa revuelo en redes por presumir cuánto dinero en efectivo carga en su cartera

Karina García volvió a dar de qué hablar en redes sociales luego de presumir en un reciente video la cantidad de dinero en efectivo que lleva en su cartera.

¿Cuál es el video de Karina García mostrando cuánto dinero en efectivo carga en su cartera?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Karina García, recientemente ha realizado un live con sus seguidores en lo que parece ser un aeropuerto, para dialogar temas sobre lo que ha sido su vida en los últimos meses.

Karina García fue tema de conversación en redes por presumir cuánto dinero en efectivo carga en su cartera. (Foto: Canal RCN)

En medio del video, se observa que en un momento dado comienza a organizar su cartera y sus seguidores le piden que les enseñe que trae ahí. Emocionada, comienza a sacar lo que tiene, y en una primera instancia revela que no puede andar sin sus tarjetas débito y crédito.

Luego, saca un fajo de billetes de diferentes denominaciones de pesos colombianos y resalta a sus fans que nunca deben andar sin efectivo, generando furor al decir que tenía solo cuatrocientos mil pesos.

¿Cuánto tendré acá? No sé, por ahí cuatrocientos mil, creo, no sé. Ay, mentira, tengo más", expresó.

¿Por qué causó furor la cantidad de dinero que carga en efectivo Karina García en su cartera?

A través de los comentarios, varios seguidores de la modelo paisa, expresaron que fue muy modesta al decir que cargaba solo la suma de cuatrocientos mil pesos, cuando era evidente que por las denominaciones que mostró, la cifra podría superar el millón de pesos.

Karina García aseguró que usa el dinero en efectivo para "mecateárselo en cositas". (Foto: Canal RCN)

Algunos de ellos aprovecharon el curioso momento, para tomar el tema de burla y decir que Karina gastaba mucho en gustos, pues en el videoclip resaltó que ese dinero lo usaba para "mecatear en cositas", es decir, en gastarlo en antojos.