Karina García causa revuelo en redes por presumir cuánto dinero en efectivo carga en su cartera

Karina García realizó un live para hablar con sus fans y en medio de este generó revuelo al presumir cuánto dinero carga en efectivo.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Karina García causó polémica en redes por presumir cuánto dinero carga en efectivo en su cartera
Karina García dividió la opinión en redes al presumir cuánto dinero en efectivo carga en su cartera. (Fotos: Canal RCN y Freepik)

Karina García volvió a dar de qué hablar en redes sociales luego de presumir en un reciente video la cantidad de dinero en efectivo que lleva en su cartera.

¿Cuál es el video de Karina García mostrando cuánto dinero en efectivo carga en su cartera?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Karina García, recientemente ha realizado un live con sus seguidores en lo que parece ser un aeropuerto, para dialogar temas sobre lo que ha sido su vida en los últimos meses.

Karina García, exparticipante de La casa de los famosos Colombia
Karina García fue tema de conversación en redes por presumir cuánto dinero en efectivo carga en su cartera. (Foto: Canal RCN)

En medio del video, se observa que en un momento dado comienza a organizar su cartera y sus seguidores le piden que les enseñe que trae ahí. Emocionada, comienza a sacar lo que tiene, y en una primera instancia revela que no puede andar sin sus tarjetas débito y crédito.

Luego, saca un fajo de billetes de diferentes denominaciones de pesos colombianos y resalta a sus fans que nunca deben andar sin efectivo, generando furor al decir que tenía solo cuatrocientos mil pesos.

¿Cuánto tendré acá? No sé, por ahí cuatrocientos mil, creo, no sé. Ay, mentira, tengo más", expresó.

¿Por qué causó furor la cantidad de dinero que carga en efectivo Karina García en su cartera?

A través de los comentarios, varios seguidores de la modelo paisa, expresaron que fue muy modesta al decir que cargaba solo la suma de cuatrocientos mil pesos, cuando era evidente que por las denominaciones que mostró, la cifra podría superar el millón de pesos.

Karina García, exparticipante de La casa de los famosos Colombia
Karina García aseguró que usa el dinero en efectivo para "mecateárselo en cositas". (Foto: Canal RCN)

Algunos de ellos aprovecharon el curioso momento, para tomar el tema de burla y decir que Karina gastaba mucho en gustos, pues en el videoclip resaltó que ese dinero lo usaba para "mecatear en cositas", es decir, en gastarlo en antojos.

Mi meta es salir con esa cantidad para mecatico", "Todas queremos ser como Karina, tener un milloncito diario para el mecatico" y "Uno pobre lleva cincuenta mil y anda es mirando para todos lados con miedo a que lo atranquen", fueron solo algunos de los comentarios que dejaron.

