Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Así reaccionó la mamá de Yeferson Cossio cuando la compararon con la mamá de Yina Calderón en redes

La mamá de Yeferson Cossio ha declarado que en redes la comparan con la mamá de Yina Calderón, generando todo tipo de reacciones.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Mamá de Yeferson Cossio reacciona a su parecido con mamá de Yina Calderón
Mamá de Yeferson Cossio reacciona a su comparación con la mamá de Yina Calderón. (Fotos: Canal RCN)

La mamá de Yeferson Cossio contó que los seguidores de su hijo no paran de compararla con Merly Ome, madre de Yina Calderón, desatando todo tipo de comentarios en redes sobre su supuesto parecido.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó la mamá de Yeferson Cossio sobre su supuesto parecido con la mamá de Yina Calderón?

El creador de contenido paisa ha realizado un directo donde aparece junto a su madre Luz Dary en lo que parece ser una visita a su hogar.

Mamá de Yeferson Cossio reacciona a su parecido con mamá de Yina Calderón
Mamá de Yeferson Cossio expresó que los seguidores de su hijo la comparan con la mamá de Yina Calderón. (Foto: Canal RCN)

En medio de una charla amena, la mujer mientras cocinaba contó a su hijo que estaba cansada de que sus seguidores la compararan con Merly Ome, madre de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

A mí, sabes que me dicen esa ch!mba de seguidores tuyos, dizque yo me parezco a la mamá de Yina", expresó, culminando con una sutil grosería.

Al escucharla, Yeferson soltó una carcajada mientras su mamá también se reía de su historia.

Artículos relacionados

¿Por qué comparan a la mamá de Yeferson Cossio con la mamá de Yina Calderón?

Todo se remonta al momento en que la empresaria huilense participó en el reality del Canal RCN y decidió cambiar su look con Melissa Gate, quien le hizo un corte de cabello que muchos consideraron idéntico al del youtuber antioqueño.

Desde entonces, Yeferson se volvió tendencia, pues varios usuarios comenzaron a compararlos por su parecido.

Mamá de Yeferson Cossio reacciona a su parecido con mamá de Yina Calderón
Melissa Gate le hizo un cambio de look a Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025. (Foto: Canal RCN)

Incluso Cintia Cossio, hermana del influencer, se burló del tema, lo que llevó a Yeferson a hacerse un pequeño retoque para evitar seguir siendo relacionado con Yina.

A raíz de todo este revuelo, los seguidores de Cossio ahora han empezado a comparar también a su mamá con la madre de Yina.

Artículos relacionados

¿Qué dijeron las redes sobre la comparación entre la mamá de Yeferson Cossio y la mamá de Yina Calderón?

Algunos usuarios cuestionaron la comparación, asegurando que la mamá de Yina se muestra más educada y con un estilo más pulido.

Otros, en cambio, opinaron que la mamá de Cossio debería sentirse halagada, ya que muchos consideran que Merly Ome luce más juvenil y esa comparación podría tomarse como un cumplido.

Tienen cierto parecido, pero la mamá de yina es como más joven y bonita", "La mamá de Yina es muy joven y hermosa, quisiera parecerse a ella", y "Tiene más presencia la mamá de Yina", fueron algunos de los comentarios.

Mamá de Yeferson Cossio reacciona a su parecido con mamá de Yina Calderón
Usuarios en redes expresaron que la madre de Yina Calderón era más bonita que la mamá de Yeferson Cossio. (Foto: Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Jenn Muriel sorprende con un mensaje que aviva rumores de nuevo romance Jenn Muriel

¿Jenn Muriel está saliendo con alguien? Su respuesta dejó a muchos inquietos

Jenn Muriel respondió si está saliendo con alguien, una aclaración que dejó a muchos con aún más dudas.

Valentino arremete contra La Toxi Costeña y cuestiona su comportamiento Altafulla

Valentino cuestiona las actitudes de ‘La Toxi Costeña’ y habló de un posible gusto por Altafulla

Valentino arremetió contra La Toxi Costeña, cuestionando algunas de sus actitudes frente a Altafulla y Karina García.

Yina Calderón y Andrea Valdiri en La casa de los famosos Colombia 2025. Andrea Valdiri

Andrea Valdiri se habría despachado nuevamente contra Yina Calderón, esto dijo

Andrea Valdiri fue captada en rede sociales refiriéndose a cierto tipo de personas que en redes sociales se sienten "poderosas".

Lo más superlike

Patricia Grisales causa revuelo en redes. Jorge Rausch

Patricia Grisales rompió el silencio sobre su relación con el chef Jorge Rausch: "Le tenía miedo"

Patricia Grisales sorprendió al contar lo que sentía por el chef Jorge Rausch antes de entrar a MasterChef Celebrity Colombia.

Karol G Karol G

Karol G se defendió de quienes la criticaron tras cantar con Marco Antonio Solís, ¿qué dijo?

Florinda Meza posa para fotos durante conferencia de prensa de la película 'Dulce Familia' en Cinepolis Plaza Universidad. Talento internacional

Florinda Meza anunció el estreno de 'Atrévete a Vivir', su propio documental

Melissa Gate con neurosis Melissa Gate

¿Qué es la neurosis, afección que tuvo Melissa Gate tras llegar a La casa de Alofoke?

Mansión, dinero Viral

¿De dónde salió el dinero para 'La mansión de Luinny'? El productor rompió el silencio