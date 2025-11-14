Así reaccionó la mamá de Yeferson Cossio cuando la compararon con la mamá de Yina Calderón en redes

La mamá de Yeferson Cossio contó que los seguidores de su hijo no paran de compararla con Merly Ome, madre de Yina Calderón, desatando todo tipo de comentarios en redes sobre su supuesto parecido.

¿Cómo reaccionó la mamá de Yeferson Cossio sobre su supuesto parecido con la mamá de Yina Calderón?

El creador de contenido paisa ha realizado un directo donde aparece junto a su madre Luz Dary en lo que parece ser una visita a su hogar.

Mamá de Yeferson Cossio expresó que los seguidores de su hijo la comparan con la mamá de Yina Calderón. (Foto: Canal RCN)

En medio de una charla amena, la mujer mientras cocinaba contó a su hijo que estaba cansada de que sus seguidores la compararan con Merly Ome, madre de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

A mí, sabes que me dicen esa ch!mba de seguidores tuyos, dizque yo me parezco a la mamá de Yina", expresó, culminando con una sutil grosería.

Al escucharla, Yeferson soltó una carcajada mientras su mamá también se reía de su historia.

¿Por qué comparan a la mamá de Yeferson Cossio con la mamá de Yina Calderón?

Todo se remonta al momento en que la empresaria huilense participó en el reality del Canal RCN y decidió cambiar su look con Melissa Gate, quien le hizo un corte de cabello que muchos consideraron idéntico al del youtuber antioqueño.

Desde entonces, Yeferson se volvió tendencia, pues varios usuarios comenzaron a compararlos por su parecido.

Melissa Gate le hizo un cambio de look a Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025. (Foto: Canal RCN)

Incluso Cintia Cossio, hermana del influencer, se burló del tema, lo que llevó a Yeferson a hacerse un pequeño retoque para evitar seguir siendo relacionado con Yina.

A raíz de todo este revuelo, los seguidores de Cossio ahora han empezado a comparar también a su mamá con la madre de Yina.

¿Qué dijeron las redes sobre la comparación entre la mamá de Yeferson Cossio y la mamá de Yina Calderón?

Algunos usuarios cuestionaron la comparación, asegurando que la mamá de Yina se muestra más educada y con un estilo más pulido.

Otros, en cambio, opinaron que la mamá de Cossio debería sentirse halagada, ya que muchos consideran que Merly Ome luce más juvenil y esa comparación podría tomarse como un cumplido.

Tienen cierto parecido, pero la mamá de yina es como más joven y bonita", "La mamá de Yina es muy joven y hermosa, quisiera parecerse a ella", y "Tiene más presencia la mamá de Yina", fueron algunos de los comentarios.