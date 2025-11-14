Así reaccionó la mamá de Yina tras ser comparada con la mamá de Yeferson Cossio: "yo soy bella"

Una vez, Merly Ome, la mamá de Yina Calderón, causó revuelo en las redes sociales, esto luego de que rompiera el silencio tras ser comparada físicamente con la mamá de Yeferson Cossio.

¿Cómo reaccionó la mamá de Yina Calderón tras ser comparada con la mamá de Yeferson Cossio?

Y es que, en las últimas horas empezó a circular un videoclip en el que se escucha a Luz Dary, madre del influenciadora diciendo lo siguiente: "Qué disque yo me parezco a la mamá de Yina, pir0bos".

Frente a esto, Juliana Calderón, su hija, compartió la reacción de su mamá al ver la mencionada grabación, dejando claro qué piensa al respecto, pero sobre demostrando que la comparación no le resulta ofensiva, pues ella se considera una mujer hermosa.

"Qué tal esta señora, ella dice que andan diciendo que ella se parece a mí, ay señora, cómo se le ocurre, que tal que usted se pareciera a mí, yo soy bella, yo soy hermosa, mírame, yo si me maquillo las canitas señora", fueron las palabras de Merly.

¿Qué respondió la mamá de Yina Calderón tras ser comparada con la mamá de Yeferson Cossio?

De acuerdo con las palabras de la progenitora de Calderón, Luz Dary debería incluso sentirse halaga de parecerse a ella, sin embargo, aseguró que eso es imposible, "eso es una mentira porque por donde señora, qué tal, uy no Dios", agregó.

Mamá de Yina Calderón fue comparada con la mamá de Yeferson Cossio. Foto | Canal RCN.

En la grabación, la madre de la empresaria de fajas, no perdió la oportunidad para presumir su look y dejar ver que es una mujer que se conserva.

¿Por qué la mamá de Yina Calderón y la mamá de Yeferson Cossio son comparadas físicamente?

En cuanto al comentado video de la mamá de Yeferson, se puede observar que, en el momento que fue grabado se encontraba con el influenciador y otras personas, quienes reaccionaron entre carcajadas a la comparación.

Así reaccionó Merly Ome tras ser comparada con la mamá de Yeferson Cossio. Foto | Canal RCN.

Entretanto, el supuesto parecido de ambas mujeres, sigue generando conversación en plataformas digitales, especialmente por las posturas que asumieron las dos partes involucradas.

A propósito de la mujer que le dio la vida a Calderón, cabe señalar que en los últimos también llamó la atención tras asegurar que a su hija le estarían haciendo brujería luego de los recientes conflictos que ha protagonizado la influencer en 'La mansión de Luinny'.