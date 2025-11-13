Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Melissa Gate consiguió a su “don Mauricio personal” en La casa de Alofoke

Melissa Gate le presentó a sus seguidores el hombre que se convirtió en su defensor en La casa de Alofoke: “don Mauricio personal”.

El nuevo "Don Mauricio" de Melissa Gate en La casa de Alofoke.

Melissa Gate ha vuelto a ser tendencia en redes sociales tras su ingreso a La casa de Alofoke, el reality que se emite en vivo a través de las redes sociales. La colombiana llegó el lunes 10 de noviembre al programa y desde entonces ha dado mucho contenido.

¿Cómo fue la llegada de Melissa Gate a La casa de Alofoke?

Durante el segundo fin de semana de noviembre, Melissa Gate aterrizó en República Dominicana, mientras se preparaba para ingresar a La casa de Alofoke. Cuando por fin llegó al reality, la colombiana hizo su entrada triunfal, marcándole límites a Mariana Zapata.

Precisamente, Melissa entró de una a tener una discusión con su examiga, pues en junio ambas protagonizaron un desafortunado momento por el cobro de una pauta que Gate le estaba haciendo a Zapata.

Sin titubear, Gate le mostró a Alofoke las pruebas de cómo se dio la conversación con Mariana, sin embargo, pocas horas después de este desencuentro, las dos colombianas hicieron las paces en el programa, quedando más tranquilas por arreglar su relación.

¿Cómo ha sido la convivencia para Melissa Gate en La casa de Alofoke?

Melissa Gate revive su historia con un nuevo “Don Mauricio”
Melissa Gate sintió el rechazo en La casa de Alofoke, pues expresó que sintió que varios de sus compañeros se unieron para hacerla sentir mal y por eso, ella lloró y contándole esto a otros participantes del reality.

Aún así, ella no se ha dejado y se ha defendido de las palabras o acusaciones de algunos compañeros, pero, así mismo, la colombiana ha contado con el apoyo de otras personas que han sido cercanos y amables con ella.

Ese es el caso de Caramelo, ganador de La casa de los famosos All Star, quien llegó hace poco a La casa de Alofoke y a los pocos días llegó Gate, a quien ya conocía del reality pasado. Desde entonces, han sido muy cercanos y han compartido momentos divertidos en el programa.

Por otro lado, la colombiana se hizo cercana a otro compañero que ha sido una gran persona con ella.

¿Quién es compañero de Melissa Gate que se convirtió en su “Don Mauricio” en La casa de Alofoke?

En redes sociales se han viralizado videos de Melissa Gate, junto a Andy de la Cruz, conocido como ‘La Fruta’, un creador de contenido dominicano con quien la colombiana hizo click desde su llegada a La casa de Alofoke.

Melissa Gate vuelve a tener un aliado en La casa de Alofoke.

En las horas de la tarde de este jueves 13 de noviembre, Melissa Gate publicó un video a través de sus redes sociales en donde dice que La Fruta es su “don Mauricio personal”, haciendo referencia al actor Mauricio Figueroa, quien se convirtió en su amigo y defensor en La casa de los famosos Colombia 2025.

Por eso mismo, Melissa mencionó esto, pues La Fruta ha mostrado que la hace reír y que la cuida de sus compañeros y esta no le da permiso de estar con otros participantes que la puedan llevar por un mal camino.

