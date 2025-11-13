Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
El susto que vivió La Jesuu: su perro mordió a su cocinera y la mandó a urgencias

La Jesuu les reveló a sus seguidores que su perro mordió a su cocinera, quien tuvo que ser llevada a urgencias con su mano lesionada.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
El perro de La Jesuu atacó a Aleyda y terminó en urgencias
La Jesuu revela el incidente que puso a Aleyda en riesgo. (Foto/ Canal RCN - Freppik)

La creadora de contenido, La Jesuu, reveló un lamentable hecho que ocurrió esta mañana del jueves 13 de noviembre, luego de que Aleyda, quien se encarga de cocinarle, haya sufrido un accidente en la misma casa de la influencer.

¿Qué le contó La Jesuu a sus seguidores?

A través de sus historias en Instagram, La Jesuu publicó varios videos en donde contó con detalles lo que le ocurrió en su casa a Aleyda, pues los seguidores de la creadora ya saben quién es la mujer en mención, ya que la caleña se ha encargado de presumirla en sus redes.

La Jesuu muestra la mano inflamada de Aleyda tras fuerte mordedura
El susto que vivió La Jesuu tras una mordedura de su perro. (Foto / Canal RCN)

De acuerdo con el relato de La Jesuu, ayer llevó a su perro a bañar y la veterinaria dijo que estaba algo sensible de su piel, pero ella no le prestó atención a su comportamiento, por lo que normalizó que el canino actuara como si no tuviera nada.

Sin embargo, destacó que ella lo notó un poco “agr3sivo”, pero al parecer, no fue un detalle mayor para ella, pues no pensó que algo podía pasar.

¿Qué le hizo el perro de La Jesuu a Aleyda?

Antes de contar los detalles de los hechos, La Jesuu saludó a sus seguidores diciendo que no había tenido desayuno y tampoco almuerzo, pero que esto seguirá pasando lo que resta de año, debido al accidente que sufrió Aleyda.

La Jesuu revela el incidente que puso a Aleyda en riesgo
El perro de La Jesuu atacó a Aleyda y terminó en urgencias. (Foto / Canal RCN)

Cuando ya entró en el tema de conversación, la creadora de contenido escribió en una de sus historias que “no entendía a Dior”, o sea, a su mascota, pues sin decir que mordió a Aleyda, mostró cómo tiene la mano la mujer.

En el video se ve la mordedura de Dior y la mano de Aleyda se ve muy inflamada y por eso estaban en el carro, de camino a urgencias, pero no contaban con un gran problema que se presentaría en la carretera.

¿Qué le pasó a La Jesuu de camino hacia urgencias?

Mientras La Jesuu estaba en su carro junto a Aleyda, ella narraba los hechos de lo que ocurrió en horas de la mañana, pero se mostró preocupada porque no sabía cómo llegar a urgencias ya que la carretera de su casa hacia al centro médico estaba cerrada.

Sin embargo, mientras esperaba y contaba lo que estaba pasando, los trabajadores encargados de la carretera le abrieron paso y así pudo llegar al centro médico, sin embargo, hasta horas de la tarde de este mismo jueves no se ha sabido cómo le fue a Aleyda en su valoración médica.

 

