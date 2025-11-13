Dani Duke confiesa si perdonaría una infidelidad de La Liendra

Dani Duke, pareja de La Liendra, habló sin filtros sobre uno de los temas más delicados en cualquier relación, la fidelidad.

¿Cree Dani Duke en las segundas oportunidades dentro de una relación?

La creadora de contenido decidió responder preguntas de sus seguidores y sorprendió con una respuesta madura y reflexiva sobre cómo manejar una traición amorosa.

Dani explicó que, aunque cree en las segundas oportunidades, estas solo tienen sentido cuando existe un verdadero compromiso por parte de ambas personas, pues para ella, cada historia es distinta y no se trata únicamente de perdonar por amor, sino de evaluar si vale la pena reconstruir la relación sin poner en riesgo la paz mental.

¿Qué condiciones Dani Duke considera necesarias para superar una infidelidad?

También dijo que la decisión de continuar con alguien después de una traición requiere mirar hacia adentro, evaluar su propia capacidad de perdón y honestidad emocional.

Reconocer si todavía existe amor y si ambas partes están dispuestas a cambiar los comportamientos que generaron la ruptura, pues sin una verdadera transformación, la relación se convierte en un ciclo de reproches que termina desgastándolos a ambos.

“No puedes decir que perdonaste si vas a seguir sacando en cara los errores”, comentó.

Dani Duke habló sin filtros sobre lo que haría si La Liendra la traicionara. (Foto Canal RCN).

Además, Dani fue clara al decir que seguir adelante solo tiene sentido si la persona engañada logra soltar el pasado, pues el perdón real implica sanar, no solo aceptar, y mirar hacia el futuro con confianza.

¿Dani Duke ha vivido una situación similar en su relación con La Liendra?

La influenciadora quiso aclarar que sus palabras no nacen de una experiencia personal dentro de su actual relación con La Liendra, sino de la empatía con sus seguidores, quienes con frecuencia le piden consejos sentimentales.

Dani Duke dejó claro que las segundas oportunidades solo funcionan si ambas personas cambian. / (Foto de AFP)

Y explicó que recibe muchos mensajes de personas que atraviesan por crisis amorosas, y que por eso considera importante hablar de estos temas desde la madurez y la importancia de poner límites y la necesidad de construir relaciones basadas en el respeto mutuo.

Para Dani Duke, amar también implica cuidar de uno mismo, aprender a soltar cuando es necesario y entender que las segundas oportunidades solo funcionan cuando ambas personas desean sanar y crecer juntas.