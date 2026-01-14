Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

¿Campanita está enojado con Eidevin López?, esto le dijo a Sara Uribe y Juanse Laverde

Campanita ha abierto su corazón a Sara Uribe y Juanse Laverde, para responderles si realmente está enojado con Eidevin López.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Eidevin López y Campanita en La casa de los famosos Colombia
Campanita reveló si realmente está enojado con Eidevin López. (Fotos: Canal RCN)

En el más reciente capítulo de La casa de los famosos Colombia, Campanita aclaró ante Sara Uribe y Juanse Laverde si realmente está molesto con Eidevin López, luego de que sus actitudes hacia el actor despertaran dudas entre sus compañeros.

Artículos relacionados

¿Campanita está enojado con Eidevin López?

La modelo y presentadora Sara Uribe no se ha quedado con la duda y en una charla con Campanita y el cantante Juanse Laverde, decidió preguntarle directamente al bailarín por qué en los días que llevan ha tenido un comportamiento distante con el actor Eidevin López.

Campanita y Sara Uribe en La casa de los famosos Colombia 2026
Sara Uribe cuestionó a Campanita sobre su comportamiento con Eidevin López. (Fotos: Canal RCN)

Asimismo, le preguntó si había tenido una relación con el actor valduparense, pues había visto que se había comportado antipáticamente con él.

Sorprendido, Campanita reveló que no tenía nada en su contra y que al contrario se había mostrado arrogante con el fin de mostrarle mucho interés.

Una mujer tiene que ser arrogante. Es que los hombres están acostumbrados de que uno chorrea la baba", dijo.

Ante su confesión, Sara siguió con la duda y le dio a entender al caleño que ella lo había visto como si hubiera pasado algo entre ellos que no se hubiera podido solucionar.

Artículos relacionados

¿Campanita reveló si tuvo algo con Eidevin López?

Campanita, en medio de risas y seriedad, le dejó ver a sus compañeros que no tuvo ninguna relación con Eidevin antes de ingresar al reality de Canal RCN, confirmando que su comportamiento con el actor no ha sido por ser mala honda, sino por los argumentos que les preciso.

Ante esto, Sara expresó que solo quedaba sorprendida manifestando que aunque "dicen ser una cosa, terminando siendo otra".

Eidevin López y Campanita en La casa de los famosos Colombia
Campanita respondió que no tenía ningún inconveniente con Eidevin López. (Fotos: Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Campanita y Eidevin López se conocían antes de entrar a La casa de los famosos Colombia?

Luego de que se empezaron a conocer los famosos que estarían dentro de la casa de El Jefe, Campanita y Eidevin protagonizaron un inesperado momento en redes, al realizar un video donde se lanzan miradas y el actor costeño le manifiesta que le gusta.

Aunque se trataría de un momento jocoso, varios internautas lo interpretaron como un adelanto de lo que podría suceder entre ambos en La casa de los famosos Colombia 2026.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Valentino Lázaro conmueve tras hablar de su pasado en La casa de los famosos Colombia 3 La casa de los famosos

Valentino Lázaro termina llorando tras intensa charla con Sara Uribe en La casa de los famosos

Valentino Lázaro abrió su corazón al hablar de su pasado y no pudo contener las lágrimas en La casa de los famosos Colombia.

Valentino y Marcela Reyes en La casa de los famosos Colombia Valentino Lázaro

Valentino y Marcela Reyes tuvieron fuerte enfrentamiento en La casa de los famosos: "falsa"

Valentino y Marcela Reyes protagonizaron fuerte discusión en La casa de los famosos Colombia.

Mariana Zapata y Marilyn Patiño tuvieron su primera diferencia en La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Mariana Zapata y Marilyn Patiño tuvieron su primera diferencia en La casa de los famosos Colombia

“Hablabas despectivo”: Mariana Zapata y Marilyn Patiño tuvieron su primer “encontrón” en La casa de los famosos Colombia.

Lo más superlike

La carta que reconfortó a la hermana de Yeison Jiménez tras la partida del artista Yeison Jiménez

Hermana de Yeison Jiménez recibe una conmovedora carta de condolencias, ¿qué dice?

La hermana de Yeison Jiménez compartió una carta redactada por un reconocido escritor, quien le dedicó un profundo mensaje.

Thaliana, hija de Yeison Jiménez lloró en el homenaje de su padre en el Movistar Arena: esto dijo Yeison Jiménez

Thaliana, hija de Yeison Jiménez lloró en el homenaje de su padre en el Movistar Arena: esto dijo

El Alzheimer no solo afecta la memoria, también el lenguaje y la autonomía. Salud

¿Cuándo la pérdida de memoria puede ser señal de Alzheimer? esto dicen los expertos

Alexa Torres sobre su liderazgo en La casa de los famosos Colombia 3 La casa de los famosos

Alexa Torres rompe en llanto y confiesa su miedo en La casa de los famosos: “No quiero ser la mala”

Ángela Aguilar compartió la reacción de Christian Nodal al recibir su primer caballo. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar sorprende a Christian Nodal con un caballo en su cumpleaños 27