¿Campanita está enojado con Eidevin López?, esto le dijo a Sara Uribe y Juanse Laverde
Campanita ha abierto su corazón a Sara Uribe y Juanse Laverde, para responderles si realmente está enojado con Eidevin López.
En el más reciente capítulo de La casa de los famosos Colombia, Campanita aclaró ante Sara Uribe y Juanse Laverde si realmente está molesto con Eidevin López, luego de que sus actitudes hacia el actor despertaran dudas entre sus compañeros.
¿Campanita está enojado con Eidevin López?
La modelo y presentadora Sara Uribe no se ha quedado con la duda y en una charla con Campanita y el cantante Juanse Laverde, decidió preguntarle directamente al bailarín por qué en los días que llevan ha tenido un comportamiento distante con el actor Eidevin López.
Asimismo, le preguntó si había tenido una relación con el actor valduparense, pues había visto que se había comportado antipáticamente con él.
Sorprendido, Campanita reveló que no tenía nada en su contra y que al contrario se había mostrado arrogante con el fin de mostrarle mucho interés.
Una mujer tiene que ser arrogante. Es que los hombres están acostumbrados de que uno chorrea la baba", dijo.
Ante su confesión, Sara siguió con la duda y le dio a entender al caleño que ella lo había visto como si hubiera pasado algo entre ellos que no se hubiera podido solucionar.
¿Campanita reveló si tuvo algo con Eidevin López?
Campanita, en medio de risas y seriedad, le dejó ver a sus compañeros que no tuvo ninguna relación con Eidevin antes de ingresar al reality de Canal RCN, confirmando que su comportamiento con el actor no ha sido por ser mala honda, sino por los argumentos que les preciso.
Ante esto, Sara expresó que solo quedaba sorprendida manifestando que aunque "dicen ser una cosa, terminando siendo otra".
¿Campanita y Eidevin López se conocían antes de entrar a La casa de los famosos Colombia?
Luego de que se empezaron a conocer los famosos que estarían dentro de la casa de El Jefe, Campanita y Eidevin protagonizaron un inesperado momento en redes, al realizar un video donde se lanzan miradas y el actor costeño le manifiesta que le gusta.
Aunque se trataría de un momento jocoso, varios internautas lo interpretaron como un adelanto de lo que podría suceder entre ambos en La casa de los famosos Colombia 2026.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike