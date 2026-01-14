Campanita rompió el silencio con Luisa Cortina por varias diferencias que han tenido: esto le dijo

El pasado 12 de enero, se llevó a cabo el primer capítulo de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN, con la conducción de Marcelo Cezán y Carla Giraldo.

Además, varias celebridades ya han tenido la oportunidad de conocer varias de sus cualidades y disgustos, en especial por las estrategias de juego que cada uno ha planteado en la casa más famosa del país.

Con base en esto, Campanita ha acaparado la atención mediática tras despacharse en contra de una de sus compañeras, con quien ha tenido algunas diferencias en medio de la convivencia.

¿Con quién se despachó Campanita en La casa de los famosos Colombia?

Cabe destacar que Campanita se ha destacado por ser un reconocido bailarín y creador de contenido digital al compartir varios acontecimientos de su vida personal, mediante sus redes sociales.

Esto le dijo Campanita a Luisa Cortina. | Foto: Canal RCN

Por esta razón, Campanita es tendencia en las diferentes plataformas digitales al despacharse en contra de Luisa Cortina, expresándole su disgusto por algunas de las actitudes que ha tenido en el reality:

“Luisa, yo te quiero decir una cosa. Sentí una actitud tuya muy rara. O sea, yo lo comuniqué porque sentí que de las 24 horas que ya tenemos acá, pocas veces se hizo resaltar y en el tema de nosotros que se estaba haciendo la prueba de presupuesto hacías comentarios fuera de lugar. O sea, como que estabas relajada, pero no me lo tomo personal”, agregó Campanita.

¿Qué le respondió Luisa Cortina a Campanita por varias de sus diferencias?

Esto le respondió Luisa Cortina a Campanita. | Foto: Canal RCN

Tras las palabras de Campanita a Luisa Cortina, la influencer no dudó en expresar su opinión frente a varias de sus conductas, en especial, explicando varias de sus actitudes:

“Esos comentarios, se llaman sarcasmo. Eran comentarios sarcásticos. Sé que, si no estuve toda la noche bombeándole, ¿cómo crees que diré de manera genuina. Hay que aprender a interpretar, no te lo tomes personas. Además, tengo de todo, menos ser conchuda. Pero, ayer, estuve bajoneada. Yo tengo un tono de voz alta, pero al final, no es lo que parece. Además, no me agradaron algunas de las actitudes de Alexa, es medio mandona”, señaló.

Durante la conversación, Campanita y Luisa aclararon varias de las diferencias que han tenido en La casa de los famosos Colombia por algunas de sus actitudes, ¿qué opinas?