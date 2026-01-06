Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Eidevin López recibió consejos de Norma Nivia y Mateo Varela antes de La casa de los famosos 3

Eidevin López se alista para ingresar a La casa de los famosos 2026 tras recibir consejos de Norma Nivia y Mateo Varela.

Eidevin López se alista para ingresar a La casa de los famosos 2026
Eidevin López recibe consejos de Norma Nivia y Mateo Varela / (Fotos del Canal RCN)

Faltando pocos días para el estreno de La casa de los famosos 3, los participantes continúan dejándole saber a sus seguidores de qué manera se preparan. A través de sus redes, Eidevin López sorprendió a sus seguidores al revelar los consejos que habría recibido de dos ex participantes de La casa de los famosos 2025.

¿Cuál es la historia de Norma Nivia y Mateo Varela en La casa de los famosos 3?

Norma Nivia y Mateo Varela, conocido como “Peluche”, fueron protagonistas de una de las relaciones más comentadas durante La casa de los famosos Colombia 2 en 2025. Su historia se desarrolló de manera progresiva a lo largo de la convivencia, que se extendió por varios meses dentro del reality.

La historia de Norma Nivia y Mateo Varela en La casa de los famosos 3 / (Foto del Canal RCN)

En un inicio, Norma manifestó que llevaba tiempo soltera y que no tenía como objetivo iniciar una relación. Sin embargo, los internautas recuerdan que, con el paso de las semanas, la cercanía diaria permitió que surgiera una conexión entre ambos.

Tras finalizar el reality, la relación continuó. En julio de 2025, oficializaron su noviazgo durante un viaje, que fue compartido con sus seguidores. Meses después, confirmaron que decidieron vivir juntos en Bogotá y que, además de su relación, comenzaron a trabajar en proyectos digitales y planes profesionales en conjunto.

¿Qué dijo Eidevin López sobre Norma Nivia y Mateo Varela?

A través de sus historias de Instagram, Eidevin López publicó una imagen junto a Norma Nivia y Mateo Varela, lo que generó comentarios entre sus seguidores. En la publicación, el actor agradeció los consejos y recomendaciones que recibió de la pareja, resaltando la amabilidad y disposición de ambos ex participantes.

"A unos días de entrar a la casa más famosa de Colombia, una conversación con estos cracks. Gracias por cada consejo, cada recomendación y por su amabilidad", escribió.

Los internautas afirmaron que la imagen reflejaba una relación cercana y de amistad, interpretando que el encuentro fue una oportunidad para que Eidevin escuchara experiencias de primera mano sobre la convivencia y las dinámicas del reality.

¿Qué ha dicho Eidevin López sobre su participación en La casa de los famosos 2026?

Eidevin López, actor y creador de contenido, ha compartido en distintas entrevistas y publicaciones su visión frente a su ingreso a La casa de los famosos 2026. Según ha expresado, su principal objetivo es mostrarse tal como es, sin recurrir a personajes construidos para el programa.

Eidevin López, participante de La casa de los famosos 2026 / (Foto del Canal RCN)

En cuanto a la convivencia, ha explicado que confía en su carácter conciliador y en habilidades como la cocina para adaptarse al encierro. Asimismo, ha sido claro en mencionar que no tolera la falta de respeto ni la mentira, y que espera mantener límites claros dentro de la casa.

Con estas declaraciones, Eidevin López se suma a la lista de participantes que generan expectativa del estreno del reality, que se llevará a cabo el lunes 12 de enero a las 8:00 p.m., por Canal RCN y su app oficial. Los detalles estarán en lacasadelosfamososcolombia.com

 

