¿Yina Calderón se iría para otro reality internacional?, esto dijo

Yina Calderón respondió sin filtros si se iría a otro reality internacional tras su altercado con La Piry en 'La mansión de Luinny'.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Yina Calderón respondió si se iría a otro reality internacional. (Foto izquierda: Canal RCN | Foto derecha: Freepik)

Yina Calderón continúa siendo el centro de atención tras su reciente enfrentamiento con La Piry en 'La mansión de Luinny'; por ello le habrían ofrecido participar en un nuevo reality internacional.

¿A qué reality internacional le ofrecieron ir a Yina Calderón?

Después de que la exparticipante de La casa de los famosos Colombia pasó el límite de lo permitido en el actual reality que hace parte desde República Dominica, sus fans y más allegados se preocuparon por la actitud que tomó.

Por ello, en medio del chat público que les tiene Luinny permitido dentro de la mansión, sus seguidores le pidieron que no lo dudara, asegurándole que en India la estarían esperando para unirse al formato de convivencia que también se realiza allí.

¿Cómo respondió Yina Calderón a la petición de sus fans de irse a la India?

Sorprendida y en medio de risas, la empresaria huilense aseguró que no tenía nada que hacer allá y le pidió a sus fans que no le pidieran irse tan lejos.

Qué me voy a ir a la India, yo hacer qué. Tampoco me quieran mandar tan lejos", dijo.

¿Por qué los fans de Yina Calderón le pidieron unirse al reality de 'La casa de los famosos India'?

En redes sociales, el reality de convivencia que se realiza en este país ha ganado popularidad tras difundirse imágenes donde sus participantes llevan al límite las reglas a diario.

Por ello, algunos fans de la creadora de contenido han sugerido que ella se una, destacando su actitud retadora y desafiante.

Sin embargo, al tratarse de un programa en otro idioma y continente, su participación sigue siendo solo un divertido rumor.

¿Cómo reaccionaron en redes a la petición de que Yina Calderón se uniera a este reality realizado en la India?

Los usuarios no dudaron en mostrar su apoyo a Yina, asegurando que, de hacerse realidad esta idea, ella haría temblar a todos. Otros, en cambio, señalaron que sería una buena oportunidad para alejarla del país.

Con todo esto, la influencer de 34 años sigue dando contenido en República Dominicana y algunos de sus fans esperan que ella sea la ganadora.

Yina Calderón continúa en 'La mansión de Luinny' tras haber pasado el límite de lo permitido. (Foto: Canal RCN)
