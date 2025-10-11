¿Qué le pasa a Yina Calderón? Su extraño comportamiento en reality internacional preocupa a fans

La creadora de contenido digital Yina Calderón sigue dando de qué hablar tras aparecer en un sofá cantando una canción que ella misma inventó, lo que ha generado preocupación entre sus seguidores.

¿Qué le está pasando a Yina Calderón tras aparecer cantando sola en un sofá?

El video ha desatado todo tipo de comentarios en redes, donde sus fans se preguntan si el encierro o las recientes situaciones estarían afectando su comportamiento en La mansión de Luinny.

En el video, se puede ver a la creadora de contenido luciendo una pijama azul con detalles de encaje, en el sofá y canta mirando hacia el techo. Entre risas y gestos exagerados, interpreta su propia canción:

"Yo soy gallina y soy King Kong, estamos aquí en la mansión, no somos las más lindas, pero tenemos actitud, no nos importa quién diablos..."

Por supuesto que los comentarios no se hicieron esperar, ya que muchos seguidores se preguntan si se trata de un momento divertido y además algunos elogian su participación en este reality.

Preocupante momento de Yina Calderón que enciende las redes. (Foto: Canal RCN)

“Yina la mamá de los pollitos es la que más da contenido en la casa”; “Los que conocemos a Yina sabemos que es actuado” o “lo que más me encanta de Yina es que ella sabe a qué va a cada reality”.

¿Qué dijeron los seguidores de Yina Calderón sobre la pijama que luce en La Mansión?

Por supuesto, algunos internautas se enfocaron en la pijama que lucía la creadora de contenido colombiana. Muchos comentaron que, con ese atuendo, Yina “sabía cómo dar contenido” y que su look no pasó desapercibido.

Otros, en cambio, relacionaron su vestuario con la famosa película La huérfana, en la que la protagonista se hace pasar por una niña y en realidad es una mujer adulta no confiable.

Lo cierto es que la colombiana se vio recientemente envuelta en varias polémicas durante el reality, tras conflictos con algunas participantes que en un par de ocasiones que casi se salieron de control, y donde la producción del programa tuvo que intervenir.

Además, tuvo un fuerte enfrentamiento que impactó a otra participante y que casi derivó en su expulsión. Sin embargo, la afectada, con quien ya había tenido un conflicto previo, decidió interceder por ella.