Yina Calderón dejó ver a sus seguidores cómo consoló a Juliana tras el fallecimiento de su novio

Yina Calderón mostró en redes el momento en el que acompañó y consoló a Juliana tras la pérdida de su novio en el siniestro aéreo.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Yina Calderón dejó ver su lado más tierno al consolar a su hermana Juliana
Yina Calderón sorprendió a sus fans al revelarles cómo fue un apoyo en el duelo que vive su hermana Juliana. (Fotos: Canal RCN)

La empresaria huilense Yina Calderón ha conmovido a sus seguidores al enseñarles por medio de un video, cómo consoló a su hermana Juliana, luego de que se enteró de que su novio también murió en el siniestro aéreo que opacó la vida del cantante Yeison Jiménez.

¿Cómo consoló Yina Calderón a su hermana Juliana?

A través de sus historias de Instagram, donde suma más de novecientos mil seguidores, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Yina Calderón dejó ver su lado más tierno, al cargar un video donde su hermana Juliana Calderón, aparece recostada en sus piernas mientras ella toma de su cabello y le da consuelo.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia segunda temporada
Yina Calderón conmovió a sus fans al dejar ver su lado más tierno con su hermana Juliana. (Foto: Canal RCN)

Asimismo, la influencer dejó un corto mensaje junto al video manifestando su apoyo fundamental a Juliana, que decía: "Aquí estamos hermana".

Esto a raíz de que el pasado 10 de enero, la pareja sentimental de Juliana, viajaba con Yeison Jiménez en la avioneta que se estrelló en una zona rural en Paipa, Boyacá, ocasionado la muerte de todos sus ocupantes.

¿Quién era el novio de Juliana Calderón que murió en el siniestro aéreo donde también iba Yeison Jiménez?

Se trata de Juan Manuel Rodríguez, primo del cantante caldense y quien trabajaba a su lado como su productor visual y como la persona que se encargaba de algunos temas publicitarios.

Juan Manuel había iniciado recientemente un emprendimiento en el mundo de la óptica, como lo evidenció Juliana en varias imágenes que publicó tras recibir críticas por hacer pública su relación con él.

Tras su muerte, la hermana menor de Yina se dejó ver bastante afectada en redes sociales, revelando algunos planes que tenía con el hombre y que conmovieron a sus fans.

Juliana Calderón en el Aftershow de La casa de los famosos Colombia
Juliana Calderón reveló con fotos que mantenía una relación con Juan Manuel Rodríguez, primo de Yeison Jiménez. (Foto: Canal RCN)

¿Por qué Juliana Calderón y Juan Manuel Rodríguez mantuvieron en secreto su relación?

Por ahora, Juliana Calderón no ha explicado por qué mantuvo en reserva su relación con el primo de Yeison Jiménez, pese a que en varias ocasiones aseguró estar saliendo con alguien muy especial, a quien muchos seguidores asociaron con El Agropecuario, expareja de Aída Merlano.

En medio de la controversia, la abogada se ha mantenido al margen de los comentarios públicos y se ha concentrado en vivir su luto, acompañando a la familia del cantante y a la de su pareja durante las honras fúnebres.

