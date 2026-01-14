Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Marcela Reyes en La casa de los famosos destapa la verdad sobre la apuesta millonaria con Epa Colombia

Marcela Reyes en La casa de los famosos contó cómo una diferencia con Epa Colombia terminó en una apuesta millonaria.

Marcela Reyes habla sobre la apuesta con Epa Colombia
Marcela Reyes revela cómo Epa Colombia terminó pagando una millonaria apuesta.

Mientras algunos participantes realizaban la prueba de presupuesto en La casa de los famosos Colombia 3, una conversación paralela terminó llamando la atención al confesar cómo se dio la millonaria apuesta entre Marcela Reyes y Epa Colombia.

¿Por qué Marcela Reyes habló de una apuesta con Epa Colombia?

Marcela Reyes intervino en el diálogo de algunos participantes y aseguró que las charlas entre los hombres le parecían aburridas, lo que generó reacciones inmediatas.

Alejandro Estrada respondió preguntando de qué hablaban entonces ellas, a lo que Maiker Smith comentó que, desde su perspectiva, los temas de conversación de las mujeres podían resultar incluso más aburridas.

La conversación tomó otro rumbo cuando Tebi Bernal le preguntó directamente a Marcela sobre su relación con Epa Colombia. La DJ confesó que entre ambas existió una apuesta luego de una diferencia por una supuesta entrevista.

Según relató, Epa Colombia le aseguró que Marcela había hecho ciertas declaraciones públicas, algo que ella negó.

“Ella dijo que yo había dicho algo en una entrevista y yo le respondí que eso no era cierto”, contó.

Fue entonces cuando decidieron apostar 20 millones de pesos para comprobar quién tenía la razón.

Marcela explicó que Epa Colombia pidió una semana para buscar las pruebas que respaldaran su versión. Sin embargo, pasado ese tiempo, la influencer bogotana no respondió de inmediato, lo que llevó a Marcela a comenzar a escribirle para pedir el dinero.

¿Epa Colombia pagó la millonaria apuesta a Marcela Reyes?

Ante la falta de respuesta, Marcela aseguró que decidió grabar una historia en Instagram en la que mencionó la situación y expresó que estaba esperando la transferencia.

También señaló que varios de sus seguidores comenzaron a escribirle a Epa Colombia preguntando por el dinero.

Finalmente, Epa Colombia se comunicó con Marcela Reyes y realizó la transferencia correspondiente. “Se demoró una semana”, dijo Marcela al recordar el momento.

La anécdota generó reacciones entre los participantes. Tebi Bernal expresó sorpresa por la situación: “así quien no paga”, mientras que Maiker Smith comentó que él no apostaría una suma tan alta de dinero.

