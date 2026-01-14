Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Fredy Guarín revela el angustiante robo en su finca y comparte lo que grabaron las cámaras

Fredy Guarín contó el difícil momento que vivió tras el robo en su finca y revela cómo está el hijo de Sara Uribe.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Fredy Guarín fue víctima de un robo en su finca
Fredy Guarín muestra en video el robo en su finca. (Fotos: AFP y Feepik)

Fredy Guarín, exfutbolista colombiano, fue víctima de un robo en su finca y decidió contar lo sucedido a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, donde relató con detalle los angustiantes momentos que vivió al ver su casa así.

¿Cómo ocurrió el robo en la finca de Fredy Guarín?

Con evidente tristeza, Guarín expresó sentimientos de dolor, impotencia y frustración.

Según explicó, se encontraba de vacaciones con sus hijos en la ciudad de Cartagena cuando, en horas de la noche, recibió una llamada de los trabajadores de la finca informándole que habían ingresado personas al lugar: "Gracias a Dios están bien están bien ellos".

“El susto fue tremendo”, aseguró el exjugador, quien agradeció que ninguno de los trabajadores se encontrara dentro de la casa en ese momento.

Fredy Guarín fue víctima de un robo en su finca
Fredy Guarín muestra en video el robo en su finca. (Foto: AFP)

De acuerdo con lo que pudo identificar a través de los videos de seguridad, aproximadamente seis personas habrían ingresado a la propiedad.

Ante la situación, Fredy Guarín tomó un avión de inmediato y regresó a la finca. Al llegar, mostró en el video cómo quedó su hogar: todo estaba en el suelo y completamente desordenado, una escena que describió como muy frustrante.

Mientras recorría la vivienda, señaló el lugar donde antes había unos cuadros, de los cuales solo quedó el marco y algunos fragmentos.

¿Qué reveló Fredy Guarín sobre el estado de sus trabajadores?

Además, reveló que uno de los trabajadores encargados del cuidado de la finca resultó gravemente afectado durante el hecho y tuvo que ser trasladado a una clínica para recibir atención médica. Afortunadamente, según Guarín, se encuentra estable gracias a Dios.

El exfutbolista también informó que las autoridades ya están al tanto de lo ocurrido y compartió imágenes de las cámaras de seguridad, en las que se observa a las personas que ingresaron a la finca.

Fredy Guarín fue víctima de un robo en su finca
Fredy Guarín muestra en video el robo en su finca. (Foto: AFP)

Como era de esperarse, varios famosos y seguidores le enviaron mensajes de apoyo, entre ellos Reykon, Pipe Valderrama, Tostao y Rolando Ochoa.

“Es doloroso llegar a su casa y ver esto”, comentó Guarín, agregando que las cosas materiales se pueden recuperar, aunque recordó que todo lo ha conseguido con años de trabajo.

Finalmente, Fredy Guarín aprovechó el momento para hablar de una promesa que le hizo a Dios y recordó el compromiso personal que asumió hace un tiempo de dejar el alcohol.

 

