Alzate se quiebra y dedica desgarrador mensaje para despedir a Yeison Jiménez: “Con dolor”

El emotivo video con el que Alzate despidió a Yeison Jiménez desató una ola de mensajes de dolor en redes.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Alzate dedica emotivas palabras tras el fallecimiento de Yeison Jiménez
Alzate se despide de Yeison Jiménez con un mensaje que tocó fibras. (Fotos: Buen día, Colombia y AFP)

Jorge Andrés Alzate Ríos, conocido en el mundo musical como Alzate, dedicó unas emotivas palabras a Yeison Jiménez, acompañadas de un video en el que ambos aparecen compartiendo un momento especial.

¿Qué dijo Alzate tras el fallecimiento de Yeison Jiménez?

Colombia se conmocionó tras conocerse el fallecimiento del cantante de música popular Yeison Jiménez, quien perdió la vida el pasado sábado, 10 de enero, en un accidente aéreo.

La reacción de varios colegas del cantautor se hizo visible en redes sociales, donde expresaron mensajes de despedida y de apoyo. Uno de ellos fue Alzate, quien decidió compartir un video que causó revuelo.

En las imágenes se observa a ambos artistas compartiendo un momento de amistad, lo que conmovió a los internautas y generó múltiples reacciones.

Alzate dedica emotivas palabras tras el fallecimiento de Yeison Jiménez
Alzate se despide de Yeison Jiménez con un mensaje que tocó fibras. (Foto: Buen día, Colombia)

¿Cómo recordó Alzate a Yeison Jiménez que conmovió a sus seguidores?

En el video se ve a Alzate y Yeison Jiménez cantando a todo pulmón en una piscina una de sus canciones, mientras comparten y beben licor. Asimismo, en otra escena aparecen disfrutando juntos en una playa, frente al mar.

En otra imagen que conmovió a muchos, se les observa abrazados en un tierno momento. El cantante de música popular acompañó el emotivo video con un mensaje que tocó fibras: “Te voy a extrañar, amigo y colega”.

En esta misma publicación, Alzate, el artista colombiano, expresó: “Con dolor despido a un amigo y colega que dejó una marca imborrable. Acompaño a su familia con amor; siempre en nuestros corazones”.

El video generó cientos de “me gusta” y comentarios, en los que los seguidores reflejaron visiblemente su dolor. Entre los mensajes se leían frases como: “¿Todos estamos llorando o solo yo?” o “Me dejó una sensación de tristeza muy rara”.

Alzate dedica emotivas palabras tras el fallecimiento de Yeison Jiménez
Alzate se despide de Yeison Jiménez con un mensaje que tocó fibras. (Foto: Canal RCN)

Mientras tanto, otros internautas aseguraron que aún les cuesta creer lo ocurrido y lo calificaron como un sueño. Comentarios como “¿a qué hora van a decir que es mentira?”, “no soporto un video más” o “hubiera sido un familiar” evidenciaron la conmoción que dejó la noticia.

Por lo pronto, la familia del cantante alista un gran homenaje para despedirlo en el Movistar Arena, donde los seguidores podrán darle el último adiós al artista, quien dejó una historia de vida marcada por la superación y la resiliencia.

 

