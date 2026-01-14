Alexa Torres rompe en llanto y confiesa su miedo en La casa de los famosos: “No quiero ser la mala”

Alexa Torres expresó lo que piensa sobre asumir el rol de líder en La casa de los famosos Colombia 3. La influencer dejó clara su postura: aunque asegura que siempre ha sido una líder, no le gusta estar detrás de las personas diciéndoles qué deben hacer.

¿Cómo asumió Alexa Torres el primer liderazgo en La casa de los famosos Colombia 3?

El pasado lunes 12 de enero comenzó la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia y desde su estreno no ha dejado de dar de qué hablar.

En esta ocasión, Alexa Torres se convirtió en la primera líder de la casa luego de una dinámica en la que cada participante debía pararse bajo un globo, el cual contenía un papel con algún poder o, en algunos casos, no tenía ningún beneficio.

Desde ese momento, la influencer se ha tomado su papel muy en serio. Se le ha visto comprometida con la organización del hogar y, fiel a su estilo, dando indicaciones a los demás participantes para mantener el orden dentro de la casa.

En medio de una conversación con Tebi Bernal, Alexa confesó que le gusta ser líder por los beneficios que esto implica dentro del juego.

¿Por qué Alexa Torres confesó que no se siente cómoda dando órdenes dentro de La casa de los famosos Colombia 3?

Sin embargo, también fue sincera al decir que no se siente cómoda estando constantemente detrás de los demás. “Me preocupa”, expresó al referirse a la responsabilidad que implicaba.

Durante su liderazgo, Alexa se ha mostrado pendiente de las tareas de la casa, preguntando a sus compañeros si ayudan con los quehaceres y pidiéndoles que recojan los objetos que dejan fuera de lugar.

Incluso, expuso algunas prendas de ropa que varios participantes dejaron en el baño, lo que generó reacciones dentro de la casa.

No obstante, este miércoles la influencer rompió en llanto tras dar una orden y reaccionó de manera sorpresiva al expresar su sentir, luego de unos cuestionamientos.