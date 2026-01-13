Selección Colombia presenta camiseta retro rumbo al Mundial 2026

En la antesala de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Federación Colombiana de Fútbol y Adidas presentaron una prenda conmemorativa inspirada en el uniforme utilizado en Italia 1990, un torneo que marcó el regreso del combinado nacional a la máxima cita del fútbol tras casi tres décadas de ausencia y que dejó huella en varias generaciones de aficionados.

¿Por qué esta camiseta despierta tanta nostalgia entre los hinchas?

La referencia a Italia 1990 no es casual, aquel Mundial representó un punto de quiebre para el fútbol colombiano, significó el reencuentro con el escenario global y el inicio de una era recordada por su estilo, talento y valentía.

El nuevo diseño respeta esa esencia histórica, conserva el amarillo intenso como color predominante, incorpora las tradicionales franjas rojas y azules en los hombros y rescata el cuello redondo clásico que caracterizó a ese equipo.

La Tricolor revive uno de sus momentos más históricos con una camiseta que despierta nostalgia entre los hinchas. /AFP: Raúl Arboleda

Además, el escudo histórico de la Federación Colombiana de Fútbol ocupa un lugar central, reforzando la conexión con el pasado y evocando a aquella generación de jugadores que marcó un antes y un después en el balompié nacional.

¿Será parte del uniforme oficial rumbo al Mundial 2026?

Aunque el lanzamiento coincide con el ciclo previo al Mundial de 2026, la camiseta no hará parte de la indumentaria oficial que vestirá la Selección Colombia en la competencia.

Se trata de una edición especial y conmemorativa, diseñada exclusivamente para los aficionados, coleccionistas y amantes del fútbol que deseen llevar consigo un pedazo de historia.

Es una pieza que rinde tributo a un momento inolvidable y que refuerza el vínculo entre la Selección y su hinchada, apelando a la memoria, la identidad y el orgullo nacional.

¿Cuánto cuesta y dónde se puede comprar esta edición especial?

En cuanto a los detalles comerciales, la camiseta estará disponible en un corte oversize, alineado con las tendencias actuales de moda deportiva. El precio establecido es de $479.950 pesos colombianos para la versión masculina y $399.950 pesos para la versión femenina.

Y los interesados podrán adquirirla a partir del 13 de enero de 2026, en tiendas oficiales estará disponible en distintos aliados comerciales autorizados, lo que facilitará su acceso a nivel nacional.

La nueva camiseta conmemorativa de la Selección Colombia ya tiene precio y fecha de lanzamiento. (AFP: Omar Vega)

Este lanzamiento se suma a otras prendas conmemorativas que ha tenido la Selección Colombia en años recientes, como la camiseta del centenario de la Federación Colombiana de Fútbol, que destacó por su color blanco y una reinterpretación de la bandera nacional.

Con esta nueva edición, la Selección continúa fortaleciendo su narrativa histórica, recordándole a los hinchas que el fútbol no solo se juega en la cancha, sino también en la memoria y el corazón de quienes lo viven.