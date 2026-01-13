Mariana Zapata respondió a quienes dice que imita a Karina García: "no me comparen"

La influenciadora Mariana Zapata reaccionó a la lluvia de críticas que ha recibido donde la han señalado que querer copiar a su colega Karina García en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

¿Mariana Zapata está copiando a Karina García La casa de los famosos Colombia?

Los rumores surgieron luego de que se confirmara la participación de Mariana Zapata en el reality, el cual se estrenó en la noche de este 12 de enero, donde 24 participantes aceptaron el reto y ya se encuentran en convivencia.

Miles de internautas las han comparado y han tachado a Mariana Zapata de querer ser como Karina García, quien estuvo en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, indicando que se viste igual que ella.

¿Qué dijo Mariana Zapata sobre las comparaciones con Karina García?

La influenciadora fue cuestionada al respecto momentos antes de ingresar a La casa de los famosos Colombia por Canal RCN, donde una seguidora la interrogó sobre el tema, a lo que ella señaló que son muy diferentes, pese a las aparentes similitudes.

"Somos totalmente diferentes, yo soy alta y blanca, ella es chiquita y morenita; ambas somos lindas a nuestra manera, tenemos personalidades totalmente diferentes", dijo.

Además, indicó que se dieran la oportunidad de conocerla a ella porque es totalmente única y tiene una esencia muy particular, pidiendo que no la comparen más con nadie.

¿Mariana Zapata y Karina García fueron amigas?

Es importante señalar que, ambas creadoras de contenido fueron amigas años atrás, pero su relación se terminó luego de tener algunas diferencias, al parecer, debido a que ambas se involucraron sentimentalmente con el cantante Blessd, provocando que dieran fin a su amistad.

Por ahora, no olvides estar al pendiente de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia todas las noches a las 8 p.m. por el Canal RCN y estar 24/7 a través de la aplicación y puedas disfrutar cada minuto de esta nueva temporada, la novela de la vida real que está cautivando a todos en redes sociales a nivel nacional e internacional.