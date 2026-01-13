Así reaccionaron Karina García y Yina Calderón al fuerte cruce entre Marcela Reyes y Valentino Lázaro

La casa de los famosos Colombia 3 inició con una fuerte discusión entre dos participantes: Marcela Reyes y Valentino Lázaro, lo que generó una sorpresiva reacción de Yina Calderón y Karina García.

¿Qué pasó entre Marcela Reyes y Valentino Lázaro que causó reacción en Karina García y Yina Calderón?

El pasado lunes 12 de enero, en medio de la presentación de los participantes de la tercera temporada, se presentó un incómodo momento entre ambos concursantes cuando Marcela Reyes hizo su entrada a la casa y expresó algunas palabras.

“Que sigan diciendo cosas de mí que no son ciertas”, dijo la DJ durante su presentación.

Estas declaraciones provocaron una reacción inmediata de Valentino Lázaro, quien no se quedó callado y decidió enfrentar a Marcela Reyes, pidiéndole que, si tenía algo que decirle, lo hiciera de frente, luego de notar que ella lo miraba mientras hablaba.

Yina Calderón y Karina García reaccionaron al primer rifirrafe entre Marcela Reyes y Valentino Lázaro. (Foto: Canal RCN)

Este suceso generó múltiples reacciones entre los demás participantes y también entre las creadoras de contenido Yina Calderón y Karina García, quienes se encontraban participando en el nuevo formato de La casa de los famosos Colombia, ¿Qué hay pa’ dañar?, conducido por Roberto Velásquez y Néstor Parra.

¿Cuál fue la reacción de Karina García y Yina Calderón al desacuerdo entre Marcela Reyes y Valentino Lázaro?

Durante su participación en este espacio, Karina García y Yina Calderón, más allá de su reencuentro tras La casa de los famosos Colombia y de la enemistad que han protagonizado, se mostraron visiblemente sorprendidas al presenciar en vivo la escena entre Marcela Reyes y Valentino Lázaro.

En el video se ve a Yina Calderón riendo, con la mano en el rostro, mientras reaccionaba a las palabras que se decían ambos participantes. Entre risas, repetía que “hacía falta eso”, evidenciando su sorpresa ante el momento.

Por su parte, Karina García no pronunció palabras, pero se mostró visiblemente sorprendida y no pudo ocultar la risa al presenciar el episodio.

Como era de esperarse, las reacciones de las exparticipantes de La casa de los famosos Colombia generaron opiniones divididas. Mientras algunos aseguraron que ellas deberían estar siempre en el after, otros criticaron que estuvieran juntas nuevamente.