Maluma sorprende con radical cambio de look para iniciar el año y recibe halagos en redes

Maluma sorprendió a sus seguidores al estrenar un nuevo look para iniciar el 2026 y que rápidamente captó la atención en redes.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Maluma, cantante colombiano de género urbano
Maluma ha dejado fascinados a sus fans con su nuevo cambio de look. (Foto: Fredy Builes /AFP)

Maluma se dejó ver en redes sociales con un nuevo look para iniciar el 2026 con pie derecho, una apariencia que no pasó desapercibida y que desató una lluvia de halagos de sus seguidores.

¿Cuál es el nuevo cambio de look que se ha hecho Maluma para iniciar su 2026?

El 2026 inició para muchas celebridades como una nueva oportunidad para reinventarse, ya sea a través de nuevos proyectos o de cambios que reflejan una etapa distinta en sus vidas. Para algunos, incluso, significó dejar atrás su imagen habitual y apostar por transformaciones radicales.

Maluma, cantante colombiano de género urbano
Maluma sorprendió a sus fans con radical cambio de look para iniciar el 2026. (Foto: Robyn Beck / AFP)

Ese fue el caso del cantante paisa Maluma, quien dejó sorprendidos a sus seguidores luego de que se viralizara una fotografía en la que aparece sin su característica barba, marcando un giro notable en su apariencia.

Lo llamativo del caso es que el artista no compartió directamente esta nueva imagen, sino que su cambio de look se conoció a través de una dermatóloga a la que acudió, desde cuya cuenta se difundió la imagen y le generó miles de halagos al artista antioqueño.

Hoy fue uno de esos días simples y bonitos. Piel recién liberada de barba, buena conversación, risas, cuidado con intención y un almuerzo compartido. Gracias Juan Luis y Susy por la confianza y la calidez", escribió la médica.

¿Qué halagos recibió Maluma en redes por su nuevo cambio de look?

Por medio de los comentarios del post que ha publicado la mujer, el intérprete de 'Hawái' recibió varios halagos en donde los usuarios resaltaban que incluso hasta sin su vello facial se veía muy atractivo.

Otros, en cambio, dejaron ver que se veía mucho menor, pero que sin duda cualquier estilo le quedaba a la perfección.

Guapísimo sin barba", "Se ve más nene, pero muy guapo" y "Realmente todo le queda bien", fueron solo algunos de los comentarios que le dejaron.

¿Cuántos cambios de look ha tenido Maluma?

A lo largo de su carrera, Maluma ha realizado numerosos cambios de look, especialmente en su cabello y vello facial. Desde sus inicios ha pasado por estilos cortos y clásicos hasta looks más arriesgados, como cabello largo, rapado, recogido, además de tintes rubios y colores llamativos.

Cada etapa musical del artista ha estado acompañada por una imagen distinta, lo que ha convertido su apariencia en una extensión de su evolución artística.

Maluma, cantante colombiano de género urbano
Maluma ha lucido diversos looks que han marcado y acompañado cada etapa de su carrera musical. (Foto: John Nacion/Getty Images/AFP)
