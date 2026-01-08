Filtran video de Maluma en el que estaría discutiendo con su pareja en un lugar público

Juan Luis Londoño Arias, mejor conocido como Maluma,recientemente acaparó la atención en redes sociales tras filtrarse un polémico video en el que quedó registrado mientras al parecer discute con su pareja.

¿Maluma sostuvo discusión en público con su pareja? Esto sucedió

En plataformas digitales, empezó a circular el momento exacto en el que el reconocido cantante colombiano se encuentra junto a Susana Gómez, su novia y madre de París, la bebé que nació como fruto de su relación.

Sin embargo, a lo largo de los segundos que dura la grabación, se puede apreciar que no todo sería color de rosa en su relación, pues en un momento ambos intercambian algunas palabras que denotan un poco de tensión, especialmente por sus gestos y la distancia en la que las dicen.

Lo que para muchos internautas fue interpretado como un gesto de conflicto, fue justo cuando Susana se acercó al oído del cantante para decirle algo, pero él, al parece un poco molesto, decide abandonar la conversación y dejarla con la palabra en la boca.

¿Qué pasó entre Maluma y novia Susana Gómez?

Como era de esperarse, seguidores del cantante paisa no tardaron en dar a conocer su opinión al respecto, manifestando que más allá de una p3lea, se trata de un desacuerdo como el que podría ocurrir en cualquier relación.

"Normal eso pasa en todas las parejas la perfección no existe", "Ahora no puede discutir uno con el marido jajaja", "Pasa en todas las parejas del mundo", "Ella disimulando", "Normalmente hay altibajos en las parejas", "Normal, son pareja, conviven, pelean, se aman también", son algunos de los mensajes que se pueden leer.

Por este video aseguran que Maluma sostuvo una discusión con su pareja en público. Foto |

¿Cuánto llevan Maluma y su pareja?

Cabe señala que el paisa, mantiene desde hace varios años una relación sentimental con Susana Gómez, con quien ha preferido llevar su vida lejos del foco mediático, a diferencia del cantante, una de las figuras más visibles de la música latina a nivel mundial.

La relación salió a la luz en 2020, cuando el intérprete de Hawái confirmó que estaba enamorado y atravesando una etapa estable en su vida personal. Desde entonces, ambos han sido vistos juntos en distintos eventos, viajes y celebraciones familiares, dejando ver que tienen una relación sólida.

Maluma fue captando teniendo una supuesta discusión con su pareja. Foto | Mike Coppola.

En 2023, la pareja sorprendió al anunciar que estaban esperando a su primer hijo, noticia que fue recibida con entusiasmo por los seguidores del cantante. Meses después, Maluma celebró el nacimiento de su hija, un momento que llegó para transformar su vida y darle la bienvenida a su faceta como papá.