Por estos hábitos Yeferson Cossio habría presentado problemas en el corazón Yeferson Cossio

¿Por qué Yeferson Cossio presentó fallas en su corazón?, aquí te contamos cómo prevenirlas

Las principales razones por las que el corazón puede fallar, como en el caso del creador de contenido Yeferson Cossio.

El alcohol no solo afecta el hígado: también daña la memoria y la capacidad de crear recuerdos. Salud

Beber alcohol podría borrar los recuerdos, esto advierten expertos sobre su impacto cerebral

Especialistas advierten que beber alcohol puede afectar la memoria y dañar áreas clave del cerebro.

Especialistas señalan que el cerebro humano tiene límites para sostener relaciones cercanas y estables. Salud

Esta es la cantidad de amigos que puede tener un ser humano, según expertos

Expertos aseguran que el ser humano solo puede mantener un número limitado de amistades reales.

Lo más superlike

Yina Calderón dejó ver su lado más tierno al consolar a su hermana Juliana Yina Calderón

Yina Calderón dejó ver a sus seguidores cómo consoló a Juliana tras el fallecimiento de su novio

Yina Calderón mostró en redes el momento en el que acompañó y consoló a Juliana tras la pérdida de su novio en el siniestro aéreo.

Valentino y Johanna Fadul Johanna Fadul

Valentino y Johanna Fadul tienen su primera discusión en La casa de los famosos Colombia

Alexa Torres sobre su liderazgo en La casa de los famosos Colombia 3 La casa de los famosos

Alexa Torres rompe en llanto y confiesa su miedo en La casa de los famosos: “No quiero ser la mala”

Esposa de Yeison Jiménez Yeison Jiménez

Yeison Jiménez: récords, homenajes y cifras que marcan su legado póstumo

Ángela Aguilar compartió la reacción de Christian Nodal al recibir su primer caballo. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar sorprende a Christian Nodal con un caballo en su cumpleaños 27