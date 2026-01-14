¿Cuándo la pérdida de memoria puede ser señal de Alzheimer? esto dicen los expertos
Olvidar palabras o lugares es común con la edad, pero cuando la memoria afecta la autonomía diaria puede ser una señal de alerta médica.
Olvidar palabras o lugares es común con la edad, pero cuando la memoria afecta la autonomía diaria puede ser una señal de alerta médica.
Las principales razones por las que el corazón puede fallar, como en el caso del creador de contenido Yeferson Cossio.
Especialistas advierten que beber alcohol puede afectar la memoria y dañar áreas clave del cerebro.
Expertos aseguran que el ser humano solo puede mantener un número limitado de amistades reales.
Yina Calderón mostró en redes el momento en el que acompañó y consoló a Juliana tras la pérdida de su novio en el siniestro aéreo.