Mariana Zapata y Marilyn Patiño tuvieron su primera diferencia en La casa de los famosos Colombia

Desde que inició la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN, varios internautas se han sorprendido con los diversos acontecimientos que han presentado las celebridades que hacen parte del reality.

Recientemente, se presentó una diferencia en el reality entre la actriz Marilyn Patiño y la creadora de contenido digital Mariana Zapata, quienes rompieron el silencio acerca de sus respectivos puntos de vista.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Captan el fantasma de Yeison Jiménez en el lugar de su accidente

¿Cuál fue la causa por la que Mariana Zapata y Marilyn Patiño tuvieron diferencias en La casa de los famosos Colombia?

Por el momento, dos de las celebridades que más han acaparado la atención mediática han sido Marilyn Patiño y Mariana Zapata, quienes desde un principio no se saludaron durante el inicio de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia 2026.

Marilyn Patiño habló con Mariana Zapata por no saludarla. | Foto: Canal RCN

Por un lado, Marilyn le hizo diversas confesiones a Mariana durante el momento que estuvieron desayunando en la mañana de este miércoles 14 de enero y le expresó las siguientes palabras:

“Recuerdo que tus nombres me salían en los lives de TikTok y tenías muchos hat#s, quienes decían varias cosas que no vienen al caso. Pero, yo me llevé esta vuelta. Pero acá me estoy dando la oportunidad de conocerte y a todos”, agregó Marilyn.

Artículos relacionados Yeferson Cossio Yeferson Cossio desata críticas por su comentario tras la tragedia de Yeison Jiménez

¿Qué le respondió Mariana Zapata a Marilyn Patiño por las diferencias presentadas en el pasado?

Por el otro lado, Mariana Zapata se ha destacado en ser una de las creadoras de contenido más influyentes del país, en especial, por su polémica personalidad y, también, por compartir sus opiniones sin temor alguno.

Esto le respondió Mariana Zapata a Marilyn Patiño. | Foto: Canal RCN

A raíz de las palabras que Marilyn tuvo con la influenciadora en la competencia, aprovechó la oportunidad para expresarle lo siguiente:

“Ella no me conoce, está hablando superdespectivo de mí, diciendo que tengo patrocinadores, que me voy para Dubái con los man3s. Y gracias a Dios, yo no necesito de eso. Sin embargo, si tú piensas eso de mí, dije esto es un juego y ¿cómo pretendes que esté bien contigo si estás hablando mal de mí antes de empezar”, detalló.

Durante la charla, ambas celebridades aprovecharon la oportunidad para expresar sus respectivas diferencias, en especial, por todo lo que se dijeron durante el desayuno.