Una nueva mujer está siendo vinculada sentimentalmente con Yeison Jiménez

Desde el lamentable fallecimiento de Yeison Jiménez el pasado sábado 10 de enero, han salido varias polémicas sobre su vida personal, pues se ha especulado que el cantante habría tenido otras relaciones sentimentales fuera de su matrimonio.

El artista de música popular generó gran conmoción con su partida, tanto que se ha generado mucho tema de conversación con sus palabras, recuerdos y hasta con las posibles premoniciones que él hizo sobre su muerte.

¿Qué se ha dicho sobre la vida persona del Yeison Jiménez tras su muerte?

Entre tantos mensajes y recuerdos junto al artista que partió tras un accidente aéreo, se revelaron varias publicaciones e historias que llamaron la atención, pues precisamente, aparecieron algunas mujeres que generaron polémica por su despedida al artista.

Por un lado, salió a la luz una mujer que posteó una foto con Yeison y, además, en sus historias subió su última conversación con él, en donde al parecer, el cantante le enviaba mensajes coquetos y hasta videos que parecían comprometedores.

Ante tanto revuelo en redes, ella decidió aclarar que se malinterpretó su mensaje, queriendo desmentir haber tenido algo con el fallecido.

Otra mujer es relacionada sentimentalmente con Yeison Jiménez. (Foto: Buen día, Colombia)

Asimismo, se conoció la identidad de otra mujer que reveló en sus redes sociales que ella fue la inspiración de tres de las canciones de Jiménez y que, además, se habían jurado amor por mucho tiempo.

En el caso de las dos personas en mención, recibieron bastantes comentarios negativos en su contra, debido a que no fueron capaces de respetar el dolor de la familia del cantante.

¿Cuál es la otra mujer que está siendo relacionada con Yeison Jiménez?

A través de redes sociales no se termina el revuelo que han generado las mujeres que dicen haber sido cercanas a Yeison Jiménez, por lo que ahora, una nueva mujer está siendo vinculada con Yeison Jiménez.

Surge otra mujer relacionada con Yeison Jiménez y desata polémica en redes. (AFP/ Rodrigo Varela )

En Titktok, una joven compartió dos fotos junto al cantante y los comentarios no han dejado de llegar en su publicación, pues usuarios de esa red creen que ella es otra mujer relacionada sentimentalmente con él.

Ante tantos cuestionamientos y opiniones controversiales, la joven respondió a los comentarios y dejó claro que solo es una fan que a sus 16 años le pidió al artista que se tomaran la foto.

Sin embargo, aunque ella quiso justificar su publicación, varias personas le reprocharon porque la imagen no parece de una simple fan y que, además, “ella sabía” que esas fotos podían generar reacciones y malinterpretaciones.