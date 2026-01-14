Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Mujer relacionada sentimentalmente con Yeison Jiménez aclara su vínculo con el artista

Una de las mujeres que generó polémica al revelar conversaciones con Yeison Jiménez, dijo la verdad sobre su relación con el cantante.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Mujer señalada de relación con Yeison Jiménez se pronuncia tras la polémica
Revelan nueva versión sobre el supuesto vínculo sentimental con Yeison Jiménez. (AFP/ Rodrigo Varela)

El pasado sábado 10 de enero, el cantante de música popular, Yeison Jiménez, perdió la vida en un accidente aéreo. El artista iba a viajar desde Boyacá hasta Medellín, para poder llegar a Marinilla y cumplir con un compromiso laboral.

Artículos relacionados

En la avioneta iba Jiménez junto a cinco integrantes de su equipo de trabajo, quienes, además, también eran sus amigos de hace muchos años.

¿Cuáles han sido las revelaciones que han salido tras el fallecimiento de Yeison Jiménez?

Muchas polémicas se han generado tras el fallecimiento de Yeison Jiménez, pues salieron a la luz supuestas relaciones que tenía el artista fuera de su matrimonio.

Artículos relacionados

Por un lado, una mujer reveló una foto que tenía con el artista y hasta mostró el chat que tenía con él, donde el cantante le enviaba mensajes algo coquetos y hasta videos que frases de un hombre interesado.

Por otra parte, salió a la luz otra mujer que aseguró ser la inspiración de tres canciones de Yeison y hasta dijo que se habían jurado amor, ya que se conocían desde hace muchos años.

Artículos relacionados

En las últimas horas, la mujer que reveló chat con el cantante pidió que no la involucraran en polémicas y que lo que ella compartió, generó “interpretaciones que no corresponden a la realidad”.

Con este mensaje, quiso desmentir que ella pudo haber tenido alguna relación sentimental con el Yeison.

¿Qué detalles se conocen sobre el accidente en donde murió Yeison Jiménez?

Mujer relacionada con Yeison Jiménez rompe el silencio y aclara rumores
Mujer señalada de relación con Yeison Jiménez se pronuncia tras la polémica. (Foto: Canal RCN)

En un inicio nacieron hipótesis las cuales indicarían que la aeronave en la que iba Yeison Jiménez no tuvo la suficiente pista para poder volar y que incluso, no alcanzó a ascender lo suficiente y por eso chocó.

Sin embargo, horas más tarde del accidente, las investigaciones empezaron a despejar las dudas sobre qué fue lo que realmente ocurrió.

Según las indagaciones, al parecer, la avioneta sí voló durante tres a cinco minutos y al chocar, la aeronave rebotó y en el segundo impacto, la parte trasera se fracturó hasta que se encendieron las llamas que consumieron casi toda la avioneta.

Mujer que mostró chats con Yeison Jiménez pide no ser involucrada en polémicas
Mujer relacionada con Yeison Jiménez rompe el silencio y aclara rumores. (Foto: Canal RCN)

Por ahora, se espera que las investigaciones se sigan adelantando para determinar factores humanos y condiciones de la aeronave.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

¡Julio Iglesias enfrenta investigación por denuncias! Talento internacional

¡Julio Iglesias enfrenta denuncias! Dos exempleadas lo acusan de comportamientos inapropiados

Dos exempleadas denunciaron a Julio Iglesias por hechos ocurridos en 2021, y autoridades españolas adelantan una investigación en su contra.

Yina Calderón dejó ver su lado más tierno al consolar a su hermana Juliana Yina Calderón

Yina Calderón dejó ver a sus seguidores cómo consoló a Juliana tras el fallecimiento de su novio

Yina Calderón mostró en redes el momento en el que acompañó y consoló a Juliana tras la pérdida de su novio en el siniestro aéreo.

Karol Samantha pide ayuda por Epa Colombia Epa Colombia

Karol Samantha pide ayuda por Epa Colombia: “Una de las pruebas más difíciles”

Karol Samantha pidió a los seguidores oraciones y apoyo para Epa Colombia, quien ya casi completa un año en prisión sin avances en su proceso.

Lo más superlike

Esta fue la última entrevista que tuvo Yeison Jiménez antes de fallecer en ‘Buen Día, Colombia’ Yeison Jiménez

Esta fue la última entrevista que tuvo Yeison Jiménez antes de fallecer en ‘Buen Día, Colombia’

Esta fue la última entrevista que tuvo Yeison Jiménez en Canal RCN donde compartió emotivas palabras semanas antes de fallecer.

Marcela Reyes habla sobre la apuesta con Epa Colombia La casa de los famosos

Marcela Reyes en La casa de los famosos destapa la verdad sobre la apuesta millonaria con Epa Colombia

El Alzheimer no solo afecta la memoria, también el lenguaje y la autonomía. Salud

¿Cuándo la pérdida de memoria puede ser señal de Alzheimer? esto dicen los expertos

Alexa Torres sobre su liderazgo en La casa de los famosos Colombia 3 La casa de los famosos

Alexa Torres rompe en llanto y confiesa su miedo en La casa de los famosos: “No quiero ser la mala”

Ángela Aguilar compartió la reacción de Christian Nodal al recibir su primer caballo. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar sorprende a Christian Nodal con un caballo en su cumpleaños 27