Mujer relacionada sentimentalmente con Yeison Jiménez aclara su vínculo con el artista

El pasado sábado 10 de enero, el cantante de música popular, Yeison Jiménez, perdió la vida en un accidente aéreo. El artista iba a viajar desde Boyacá hasta Medellín, para poder llegar a Marinilla y cumplir con un compromiso laboral.

En la avioneta iba Jiménez junto a cinco integrantes de su equipo de trabajo, quienes, además, también eran sus amigos de hace muchos años.

¿Cuáles han sido las revelaciones que han salido tras el fallecimiento de Yeison Jiménez?

Muchas polémicas se han generado tras el fallecimiento de Yeison Jiménez, pues salieron a la luz supuestas relaciones que tenía el artista fuera de su matrimonio.

Por un lado, una mujer reveló una foto que tenía con el artista y hasta mostró el chat que tenía con él, donde el cantante le enviaba mensajes algo coquetos y hasta videos que frases de un hombre interesado.

Por otra parte, salió a la luz otra mujer que aseguró ser la inspiración de tres canciones de Yeison y hasta dijo que se habían jurado amor, ya que se conocían desde hace muchos años.

En las últimas horas, la mujer que reveló chat con el cantante pidió que no la involucraran en polémicas y que lo que ella compartió, generó “interpretaciones que no corresponden a la realidad”.

Con este mensaje, quiso desmentir que ella pudo haber tenido alguna relación sentimental con el Yeison.

¿Qué detalles se conocen sobre el accidente en donde murió Yeison Jiménez?

En un inicio nacieron hipótesis las cuales indicarían que la aeronave en la que iba Yeison Jiménez no tuvo la suficiente pista para poder volar y que incluso, no alcanzó a ascender lo suficiente y por eso chocó.

Sin embargo, horas más tarde del accidente, las investigaciones empezaron a despejar las dudas sobre qué fue lo que realmente ocurrió.

Según las indagaciones, al parecer, la avioneta sí voló durante tres a cinco minutos y al chocar, la aeronave rebotó y en el segundo impacto, la parte trasera se fracturó hasta que se encendieron las llamas que consumieron casi toda la avioneta.

Por ahora, se espera que las investigaciones se sigan adelantando para determinar factores humanos y condiciones de la aeronave.