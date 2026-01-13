Se filtra psicofonía de Yeison Jiménez despidiéndose: “muchas gracias”

La muerte de Yeison Jiménez sigue conmocionando al país tras tres días de su partida, pues el cantante de música popular dejó un gran legado y precedente en la industria musical en Colombia.

En las últimas horas de este martes 13 de enero, se ha comentado bastante sobre el funeral del artista, pues Medicina Legal entregó el cuerpo a sus familiares hasta el domingo 12 y precisamente, se está ajustando los detalles para que los fans de Jiménez la den la última despedida.

En cuanto a su lamentable partida, se ha hablado mucho, por un lado, se dice que se vio su fantasma en el lugar del accidente y ahora, que se escuchó su voz en un video de Pipe Bueno.

¿Cuál es la imagen en donde se ve supuestamente el fantasma de Yeison Jiménez?

A través de la red social Threads, un usuario compartió dos fotos del lugar de los hechos, en donde a través del humo provocado por las llamas de la aeronave, supuestamente se alcanza a ver una silueta.

Redes reaccionan a presunta psicofonía de Yeison Jiménez. (Foto: Freepik)

En una segunda imagen, de acuerdo con algunos internautas, también se podría ver la forma de un rostro.

Estas teorías dividieron opiniones en redes, ya que algunos no alcanzan a ver nada en las fotos, pero para otros, es muy claro lo que se alcanza a ver y consideran que sí se vio el fantasma de Yeison Jiménez.

¿Cuál es el video en donde se podría escuchar la psicofonía de Yeison Jiménez?

Sin duda, el fallecimiento de Yeison Jimérnez ha generado tantas emociones en los colombianos que, algunos aún no procesan que el artista haya partido de este mundo.

Por otro lado, sus fans tratan de buscar una explicación de todo lo que ha pasado, ya que el artista al parecer habría precedido su deceso, ya que soñó en tres ocasiones diferentes que fallecía en un accidente aéreo.

Supuesta psicofonía de Yeison Jiménez conmueve a sus seguidores. (Foto: Canal RCN)

Además de esto, hay un video que está causando tanta nostalgia entre los usuarios de redes sociales, en donde el cantante, Pipe Bueno, se ve muy conmocionado por la partida de su amigo.

En el clip, a Pipe le dan un poncho con el rostro de Yeison y al girarse y darle la espalda a la cámara que graba, se alcanza a escuchar un “muchas gracias”, pero en los comentarios de la publicación aseguran que es la voz de Jiménez.

El audio con su voz se escucha claramente en los últimos segundos del video.