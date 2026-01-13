Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Se filtra psicofonía de Yeison Jiménez despidiéndose: “muchas gracias”

Está circulando un video de Pipe Bueno rindiéndole homenaje a Yeison Jiménez, a quien se le alcanzaría a escuchar su voz.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Supuesta psicofonía de Yeison Jiménez conmueve a sus seguidores
Video desata polémica por supuesta psicofonía de Yeison Jiménez. (Foto: Canal RCN - Freepik)

La muerte de Yeison Jiménez sigue conmocionando al país tras tres días de su partida, pues el cantante de música popular dejó un gran legado y precedente en la industria musical en Colombia.

Artículos relacionados

En las últimas horas de este martes 13 de enero, se ha comentado bastante sobre el funeral del artista, pues Medicina Legal entregó el cuerpo a sus familiares hasta el domingo 12 y precisamente, se está ajustando los detalles para que los fans de Jiménez la den la última despedida.

En cuanto a su lamentable partida, se ha hablado mucho, por un lado, se dice que se vio su fantasma en el lugar del accidente y ahora, que se escuchó su voz en un video de Pipe Bueno.

Artículos relacionados

¿Cuál es la imagen en donde se ve supuestamente el fantasma de Yeison Jiménez?

A través de la red social Threads, un usuario compartió dos fotos del lugar de los hechos, en donde a través del humo provocado por las llamas de la aeronave, supuestamente se alcanza a ver una silueta.

Aseguran que se escucha la voz de Yeison Jiménez en video tras su muerte
Redes reaccionan a presunta psicofonía de Yeison Jiménez. (Foto: Freepik)

En una segunda imagen, de acuerdo con algunos internautas, también se podría ver la forma de un rostro.

Estas teorías dividieron opiniones en redes, ya que algunos no alcanzan a ver nada en las fotos, pero para otros, es muy claro lo que se alcanza a ver y consideran que sí se vio el fantasma de Yeison Jiménez.

Artículos relacionados

¿Cuál es el video en donde se podría escuchar la psicofonía de Yeison Jiménez?

Sin duda, el fallecimiento de Yeison Jimérnez ha generado tantas emociones en los colombianos que, algunos aún no procesan que el artista haya partido de este mundo.

Por otro lado, sus fans tratan de buscar una explicación de todo lo que ha pasado, ya que el artista al parecer habría precedido su deceso, ya que soñó en tres ocasiones diferentes que fallecía en un accidente aéreo.

Video viral desata teorías tras escucharse presunta voz de Yeison Jiménez
Supuesta psicofonía de Yeison Jiménez conmueve a sus seguidores. (Foto: Canal RCN)

Además de esto, hay un video que está causando tanta nostalgia entre los usuarios de redes sociales, en donde el cantante, Pipe Bueno, se ve muy conmocionado por la partida de su amigo.

En el clip, a Pipe le dan un poncho con el rostro de Yeison y al girarse y darle la espalda a la cámara que graba, se alcanza a escuchar un “muchas gracias”, pero en los comentarios de la publicación aseguran que es la voz de Jiménez.

El audio con su voz se escucha claramente en los últimos segundos del video.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Maleja Restrepo conmueve. Maleja Restrepo

Maleja Restrepo recordó a su padre fallecido con un emotivo video: "Ayer me soñé contigo"

Maleja Restrepo recordó la bondad y espiritualidad de su padre en un video que tocó el corazón de sus seguidores.

La Segura rompe en llanto. La Segura

¿Un nuevo comienzo? La Segura lloró y generó intriga con un inesperado mensaje en redes sociales

Entre lágrimas, La Segura compartió un mensaje en redes que generó expectativa y curiosidad sobre lo que vendrá en su futuro.

Un detalle en una reciente publicación de Rodrigo de Paul volvió a poner a Tini Stoessel en el centro de los rumores. Tini Stoessel

La señal que avivó rumores de embarazo entre Rodrigo de Paul y Tini Stoessel

Un gesto de Rodrigo de Paul junto a Tini Stoessel reavivó rumores de embarazo y despertó especulaciones en redes.

Lo más superlike

Carla Giraldo mostró el detrás de cámaras del estreno de La casa de los famosos Colombia 3 Carla Giraldo

Carla Giraldo revela el detrás de cámaras del estreno de La casa de los famosos y causa sensación

Carla Giraldo mostró el detrás de cámaras del estreno de La casa de los famosos Colombia 3, revelando detalles inéditos.

Una prenda histórica vuelve para los aficionados que celebran el regreso de la Tricolor a los mundiales. Selección Colombia

Selección Colombia presenta camiseta retro rumbo al Mundial 2026

Maluma, cantante colombiano de género urbano Maluma

Maluma sorprende con radical cambio de look para iniciar el año y recibe halagos en redes

Alejandro Fernández

Alejandro Fernández fue hospitalizado de urgencia e intervenido quirúrgicamente: esto se sabe

Por estos hábitos Yeferson Cossio habría presentado problemas en el corazón Yeferson Cossio

¿Por qué Yeferson Cossio presentó fallas en su corazón?, aquí te contamos cómo prevenirlas